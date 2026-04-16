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Cineplex Canada évalue l'intérêt d'acheteurs potentiels, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 07:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne canadienne de cinémas Cineplex Inc CGX.TO est en train de se vendre à des acheteurs potentiels dans le but de s'associer à un rival, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Voici les détails:

* Le président-directeur général, Ellis Jacob, a pris contact avec ses pairs, notamment Regal Cineworld Group et Cinemark Holdings Inc CNK.N , pour évaluer leur intérêt dans un rachat, selon le rapport.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Cineplex, Regal Cineworld et Cinemark n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

* Cineplex, la plus grande chaîne de cinémas du Canada, a une valeur de marché de 711,3 millions de dollars canadiens (518,6 millions de dollars).

* En 2023, Bloomberg a rapporté que Kinepolis Group NV

KIPO.BR a envisagé de faire une offre pour Cineplex, mais a choisi de ne pas aller de l'avant après avoir conclu qu'une transaction aurait du mal à obtenir l'approbation des autorités de réglementation.

(1 $ = 1,3717 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CINEMARK HOLDING
29,995 USD NYSE +0,35%
CINEPLEX
11,960 CAD TSX +5,93%
KINEPOLIS GROUP
29,8000 EUR Euronext Bruxelles -0,17%
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