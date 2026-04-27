Cincinnati Financial renoue avec les bénéfices trimestriels grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur IARD Cincinnati Financial

CINF.O a annoncé lundi un bénéfice ajusté au premier trimestre, grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes.

La société basée à Cincinnati a bénéficié d'une baisse de 233 millions de dollars des pertes liées aux catastrophes après impôts par rapport à l'année précédente.

Voici les détails:

* Les primes acquises de Cincinnati Financial ont augmenté de 11% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,60 milliards de dollars .

* Les revenus d'investissement ont bondi de 14% pour atteindre 318 millions de dollars en glissement annuel, grâce à la hausse des revenus d'intérêts obligataires et des dividendes du portefeuille d'actions.

* Le directeur général Stephen Spray a déclaré que les hausses moyennes des tarifs de renouvellement avaient légèrement diminué au cours du trimestre.

* Cincinnati Financial a annoncé un résultat d'exploitation ajusté de 330 millions de dollars, soit 2,10 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 37 millions de dollars, soit 24 cents par action, il y a un an.

* Le ratio combiné de l'assureur en assurance dommages s'est établi à 95,6%, contre 113,3% au cours de la même période l'année dernière. Un ratio inférieur à 100% indique qu'un assureur a perçu plus de primes qu'il n'a versé en indemnités.

* Les pertes catastrophiques désignent des pertes plus importantes que d'habitude dues à des événements rares tels que des catastrophes naturelles.