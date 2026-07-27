Cincinnati Financial en baisse après la chute de ses bénéfices au deuxième trimestre

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27 juillet - ** Les actions de l'assureur IARD Cincinnati Financial ( CINF.O ) ont chuté de 4,5 % à 176 dollars lors des négociations après clôture

** CINF annonce un résultat d'exploitation ajusté de 1,43 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 1,97 dollar par action enregistrés il y a un an

** Le ratio combiné de l’assureur en assurance dommages s’est établi à 100,8 % pour le trimestre considéré, contre 94,9 % pour la même période de l’année précédente. Un ratio supérieur à 100 % indique qu’un assureur verse plus d’argent en indemnités qu’il n’en perçoit en primes

** “L’Ohio a été particulièrement touché par les intempéries ce printemps, les pertes liées aux catastrophes ayant atteint un niveau près de quatre fois supérieur à notre moyenne sur cinq ans pour le deuxième trimestre dans cet État”, a déclaré Stephen Spray, directeur général

** Quatre des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, tandis que six recommandent de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 193,50 dollars

** À la clôture d’hier, le titre CINF affichait une hausse de 12,8 % depuis le début de l’année