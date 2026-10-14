Ciment décarboné : Hoffmann Green signe un partenariat avec Rougier & Fils

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, a signé un partenariat avec Rougier & Fils, entreprise spécialisée dans les travaux de gros oeuvre et de génie civil, notamment pour les bâtiments industriels et commerciaux dans le Nord-Ouest de la France.

Soucieuse d'accompagner l'évolution de son secteur et de répondre aux enjeux croissants de décarbonation de la construction, Rougier & Fils a choisi de s'associer à Hoffmann Green Cement afin d'intégrer ses solutions de ciments 0% clinker dans les fondations et ouvrages en béton de ses projets industriels et commerciaux.

Ce partenariat s'est d'ores et déjà concrétisé avec succès à travers plusieurs projets, tels que pour le groupe Telamon à Champagne-sur-Oise, dans le cadre de la construction d'entrepôts.

Grâce à son implantation et à sa forte mobilité, de Lille à Saint-Nazaire, Rougier & Fils constitue un partenaire stratégique pour Hoffmann Green Cement afin de renforcer la présence de ses solutions dans le Nord-Ouest de la France.

Ce partenariat contribue également à soutenir la dynamique d'activité d'Hoffmann Green, en ouvrant l'accès à des projets industriels et commerciaux nécessitant des volumes significatifs de ciment. Il s'inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de la société visant à diversifier ses marchés adressés, élargir les usages de ses solutions 0% clinker et à accélérer la montée en puissance de son activité industrielle.