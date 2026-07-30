Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce aux bons résultats de sa division des médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations au paragraphe 7, précisions sur l'unité des services de santé au paragraphe 8) par Sneha S K et Kunal Das

Cigna CI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels grâce à la croissance de ses activités de pharmacie et de médicaments spécialisés.

La société a réduit son exposition aux activités d’assurance santé soutenues par l’État en raison de la hausse des coûts médicaux; elle s’est ainsi retirée du programme Medicare Advantage l’année dernière et a annoncé qu’elle cesserait de proposer des plans dans le cadre de l’Affordable Care Act, ou Obamacare, à la fin de l’année 2026.

Elle s’est plutôt recentrée sur son cœur de métier, à savoir les régimes de santé traditionnels financés par les employeurs, ainsi que sur sa division de gestion des prestations pharmaceutiques.

Le chiffre d’affaires ajusté du deuxième trimestre de sa division Evernorth Health Services — qui comprend la division de gestion des prestations pharmaceutiques et la pharmacie spécialisée — a augmenté de 6 % pour atteindre 61,47 milliards de dollars.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et la couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Le secteur de la pharmacie spécialisée a été stimulé par une utilisation accrue de médicaments spécialisés pour des pathologies complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, a indiqué la société.

L'action de la société a reculé de 2,7% en début de séance.

LES MÉDICAMENTS SPÉCIALISÉS, MOTEURS DE CROISSANCE

La société a déclaré queles résultats de la division Evernorth avaient dépassé les attentes, grâce à une adoption plus rapide que prévu des biosimilaires et des génériques spécialisés,qui constituent des alternatives moins coûteuses aux médicaments de marque. Elle s'attend àce que cette tendancesoutienne la croissance tout au long de l'année.

Cigna prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité de sa pharmacie spécialisée Accredo, Evernorth ayant annoncé en début de mois un investissement de 100 millions de dollars pour mettre en place son programme « Pharmacy Forward ».

"Ces résultats ne devraient pas inverser la tendance chez les investisseurs à la recherche d’un moteur de croissance au sein de Cigna, mais nous sommes encouragés par ces résultats nettement supérieurs aux prévisions et par la révision à la hausse des prévisions", a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Le ratio de sinistralité médicale de la société, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 84,5 % pour le trimestre, en hausse par rapport aux 83,2 % de l'année dernière, mais globalement conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le trimestre de l’année précédente avait bénéficié de paiements plus élevés au titre de l’ajustement des risques dans le cadre de ses contrats individuels et familiaux relevant de l’Obamacare, a précisé Cigna. Ces paiements indemnisent les assureurs qui couvrent une part disproportionnée d’adhérents plus malades.

La société a relevé de 10 cents ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à au moins 30,45 dollars par action. Les analystes estiment en moyenne le bénéfice annuel de la société à 30,41 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 7,78 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 7,60 dollars par action.