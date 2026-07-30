Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne performance de sa division des services de santé

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Cigna CI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels grâce à la croissance de ses activités dans les domaines de la pharmacie et des médicaments spécialisés.

La société a réduit son exposition aux activités d’assurance maladie soutenues par l’État en raison de la hausse des coûts médicaux; elle s’est ainsi retirée du programme Medicare Advantage l’année dernière et a annoncé qu’elle cesserait de proposer des formules dans le cadre de l’Affordable Care Act, ou « Obamacare », à la fin de l’année 2026.

Elle s’est plutôt recentrée sur son cœur de métier , à savoir les régimes de santé traditionnels financés par les employeurs , ainsi que sur sa division de gestion des prestations pharmaceutiques.

Le chiffre d’affaires ajusté du deuxième trimestre de sa division Evernorth Health Services — qui comprend l’unité de gestion des prestations pharmaceutiques et la pharmacie spécialisée — a progressé de 6% pour atteindre 61,47 milliards de dollars.

La croissance de ce segment a été en partie stimulée par une utilisation accrue des médicaments spécialisés pour des pathologies complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, a indiqué la société.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et la couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Le ratio de sinistralité médicale de la société, c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s’est établi à 84,5% pour le trimestre, en hausse par rapport aux 83,2% enregistrés l’année dernière. Les analystes s’attendaient à un ratio de sinistralité médicale de 84,46%, selon les données compilées par LSEG.

Le trimestre de l’année précédente avait bénéficié de paiements plus élevés au titre de l’ajustement des risques dans son activité de régimes individuels et familiaux, a précisé Cigna. Ces paiements indemnisent les assureurs qui couvrent une part disproportionnée d’adhérents plus malades.

La société a relevé de 10 cents ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à au moins 30,45 dollars par action. Les analystes estiment en moyenne le bénéfice annuel de la société à 30,41 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 7,78 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 7,60 dollars par action.

Le chiffre d’affaires total du trimestre a progressé de 7% pour atteindre 71,67 milliards de dollars, contre des estimationsdes analystes de 70,34 milliards de dollars.