Cigna nomme Brian Evanko, un initié, au poste de directeur général ; les actions sont en baisse

3 mars - ** Les actions de l'assureur santé Cigna CI.N chutent de 4 % à 289,82 $ avant bourse

** La société annonce que Brian Evanko, président et directeur de l'exploitation, succédera à David Cordani, qui prend sa retraite, en tant que directeur général, à partir de juillet

** Le président Cordani sera le président exécutif du conseil d'administration de Cigna après la transition

** M. Evanko, qui travaille dans l'entreprise depuis trois décennies, supervise actuellement Cigna Healthcare et Evernorth Health Services

** Séparément, Cigna réaffirme ses prévisions pour 2026 concernant un revenu d'exploitation ajusté d'au moins 30,25 dollars par action

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 6 % depuis le début de l'année