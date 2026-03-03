 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cigna nomme Brian Evanko, un initié, au poste de directeur général ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de l'assureur santé Cigna CI.N chutent de 4 % à 289,82 $ avant bourse

** La société annonce que Brian Evanko, président et directeur de l'exploitation, succédera à David Cordani, qui prend sa retraite, en tant que directeur général, à partir de juillet

** Le président Cordani sera le président exécutif du conseil d'administration de Cigna après la transition

** M. Evanko, qui travaille dans l'entreprise depuis trois décennies, supervise actuellement Cigna Healthcare et Evernorth Health Services

** Séparément, Cigna réaffirme ses prévisions pour 2026 concernant un revenu d'exploitation ajusté d'au moins 30,25 dollars par action

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CIGNA
290,830 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank