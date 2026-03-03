Cigna nomme Brian Evanko au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cigna Group CI.N a annoncé mardi que David Cordani prendrait sa retraite en tant que directeur général à compter du 1er juillet et que Brian Evanko, actuel président et directeur des opérations, lui succéderait.