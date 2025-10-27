Cigna met fin aux remises sur les médicaments dans certains types de régimes d'assurance maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Sriparna Roy

Cigna Group CI.N a déclaré lundi qu'il éliminerait les rabais sur les médicaments d'ordonnance dans ses propres plans de santé commerciaux en 2027 et offrirait des rabais initiaux dans ses pharmacies, un changement qui, selon lui, réduirait les coûts pour les patients.

Cette décision pourrait également atténuer la pression exercée par les législateurs et le président Donald Trump, qui a accusé ces rabais de maintenir les prix des médicaments à un niveau élevé, un argument également avancé par l'industrie pharmaceutique. Donald Trump affirme que ces remises entravent son objectif d'aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur ceux des autres pays.

Cigna a déclaré que le changement s'appliquerait initialement en 2027 à environ 2 millions de membres de ses plans entièrement assurés, ou ceux dans lesquels Cigna est responsable de l'intégralité du coût des soins de santé.

La plupart des activités d'assurance de Cigna consistent à gérer des plans pour les employeurs et d'autres groupes qui couvrent les dépenses médicales. En 2028, les clients qui utilisent également son gestionnaire de prestations pharmaceutiques Express Scripts pourront choisir de bénéficier de cette prestation.

Les fabricants de médicaments versent des remises aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques après l'exécution d'une ordonnance, généralement en échange d'un placement favorable sur la liste des médicaments pris en charge par le régime de santé.

Les PBM tels que Express Scripts de Cigna, Caremark de CVS Health CVS.N et Optum Rx de UnitedHealth Group UNH.N ont été critiqués pour l'opacité de leurs structures de remboursement qui, selon les fabricants de médicaments, incluent des frais qui font grimper les prix. Ils ont également été critiqués pour leurs pratiques de tarification de l'insuline.

Cette mesure réduira le coût mensuel d'une ordonnance de marque de 30 % en moyenne, pour les personnes qui paient le coût total des médicaments, y compris des millions de personnes bénéficiant de régimes à franchise élevée.

"Nous considérons cette initiative de Cigna comme une mesure positive adaptée à l'environnement politique et aux préoccupations actuelles du marché", a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

Les clients auront également la possibilité de payer le coût négocié par Evernorth plutôt que le prix catalogue de la société pharmaceutique si un médicament de marque prescrit n'est pas couvert par leur régime d'assurance maladie.