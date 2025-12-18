Mobilisation agricole Sud-Ouest: autoroutes perturbées, visite express de Lecornu

Un convoi de tracteurs durant une manifestation de la Coordination rurale près du Mont-Saint-Michel, le 18 décembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Cinq autoroutes sont encore partiellement ou totalement fermées, et d'autres perturbées, jeudi dans le sud-ouest de la France, en raison des mobilisations agricoles, alors que le Premier ministre a effectué une visite express en Ariège auprès d'agriculteurs concernés par des abattages.

Dans les locaux de la sous-préfecture de Pamiers, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, a rencontré hors presse les deux frères éleveurs dont le troupeau de plus de 200 vaches à été abattu la semaine passée dans le village ariégeois des Bordes-sur-Arize, sans s'entretenir avec d'autres acteurs du monde agricole, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

Côté circulation, les grands axes d'Occitanie restent fortement touchés par les manifestations, selon Vinci Autoroutes, même si l'A61 entre Narbonne et Toulouse, partiellement et même totalement bloquée pendant plusieurs heures depuis mardi, a été rouverte jeudi après-midi pour les véhicules quittant la ville rose.

Le trafic vers Toulouse devrait quant à lui reprendre "en fin de journée", a précisé l'opérateur.

Dans le reste du Sud-Ouest, des coupures dans les deux sens continuent de bloquer l'A64 (Bayonne-Toulouse), l'A63 près de Bordeaux, l'A20 (Toulouse-Paris) au niveau de Cahors, ou encore l'A89 sur l'axe Bordeaux-Lyon, au niveau de Périgueux.

"On ne va pas lâcher. On s'est fait critiquer la dernière fois d'avoir quitté l'autoroute trop tôt", a déclaré à l'AFP Benjamin Roquebert, éleveur et céréalier de 37 ans en Haute-Garonne, présent sur le barrage de l'A64, en référence à la mobilisation agricole de début 2024.

- Garde à vue -

Des perturbations ont également été signalées sur des axes secondaires, comme la rocade d'Albi.

"Tant que le gouvernement ne reviendra pas sur l'abattage systématique on sera là. Le sapin arrive, manque plus que la crèche et les vaches", annonce Jean-Louis.

Par ailleurs, selon un photographe de l'AFP, une cinquantaine d'agriculteurs ont forcé jeudi matin un barrage de gendarmerie dans les Pyrénées-Orientales, avant de bloquer un rond-point permettant d'accéder à l'A9, au niveau du péage du Boulou, près de la frontière espagnole.

Des palettes enflammées sur l'A63 en Gironde le 17 décembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un manifestant est actuellement en garde à vue pour violences sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon la préfecture du département.

A Toulouse, un blocage du périphérique un moment annoncé par des militants de la FNSEA n'a finalement pas eu lieu, alors qu'au sein du syndicat, certains font état de leur volonté de ralentir la mobilisation à l'approche de Noël.

Un avis que ne partagent par les Jeunes Agriculteurs (JA) locaux. "On va pas rentrer chez nous en n'ayant rien obtenu", a ainsi dit à l'AFP le co-secrétaire général des JA de Haute-Garonne, Thomas Klunker.

Un tracteur avec un mannequin représentant un agriculteur pendu sur un rond-point au Boulou (Pyrénées-Orientales) le 18 décembre 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )

Le trafic SNCF a de son côté pu reprendre sur la ligne Toulouse-Narbonne, le blocage des voies effectif depuis deux jours à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ayant été levé mercredi soir, a indiqué à l'AFP SNCF Réseaux.

Seule la liaison Toulouse-Auch reste perturbée, en raison d'"éléments sur les voies" en gare d'Auch, selon la même source.

Par ailleurs, alors que les autorités annoncent une "accélération majeure" de la campagne de vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Sud-Ouest, le préfet chargé de coordonner la cellule interministérielle sur ce dossier, Pascal Sanjuan, a supervisé la réception de doses arrivées par avion, avant d'être acheminées dans toute l'Occitanie.