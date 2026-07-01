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Cigna investit 100 millions de dollars dans un nouveau programme de pharmacie spécialisée basé sur l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cigna CI.N a annoncé mercredi que sa division de services de santé, Evernorth, avait lancé un nouveau programme de pharmacie spécialisée basé sur l'intelligence artificielle, visant à réduire les délais de traitement des ordonnances et à améliorer le service client.

Ce programme, baptisé “Pharmacy Forward”, bénéficie d’un investissement de 100 millions de dollars jusqu’en 2028, a précisé l’assureur santé .

Voici plus de détails:

* L'entreprise lance ce programme d'IA dans un premier temps via sa pharmacie spécialisée, Accredo.

* Le programme utilise l’IA pour intégrer des données et des analyses cliniques, et générer des synthèses afin de permettre aux cliniciens de consacrer davantage de temps aux soins des patients.

* “Pharmacy Forward” devrait permettre de réduire jusqu’à 50 % le temps consacré par les cliniciens à la documentation, a indiqué la société.

* Le programme utilise l’IA pour améliorer les demandes d’autorisation préalable, réduisant de moitié le délai nécessaire aux patients pour recevoir leurs médicaments après réception de l’ordonnance par Accredo, a précisé l’entreprise.

* Les assureurs santé adoptent de plus en plus d' outils d’intelligence artificielle pour rationaliser les processus de documentation, réduire les charges administratives et diminuer les coûts.

* Accredo renforce également ses capacités, ses effectifs et ses compétences dans bon nombre de ses quelque 40 établissements de soins, a précisé Cigna.

* Ce programme devrait générer environ 400 millions de dollars de valeur d’ici fin 2028, Evernorth prévoyant d’étendre bon nombre de ces capacités à ses autres activités pharmaceutiques dans les années à venir, a-t-elle précisé.

IA: Intelligence artificielle

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