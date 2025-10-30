 Aller au contenu principal
Cigna chute après avoir signalé une pression sur les marges dans son unité de services de santé
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Cigna

CI.N chutent de 13 % à 259,71 $dans les premiers échanges ** CI s'attend à une pression sur les marges dans son segment des services de santé au cours des deux prochaines années, selon le directeur général David Cordani ** Cigna annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 7,83 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 7,65 $/shr - données compilées par LSEG

** Le groupe réaffirme sa prévision de bénéfice annuel d'au moins 29,60 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 29,63 $/shr ** Les actions de CVS CVS.N ont également chuté de 4,3 % à 77,14 $ après les commentaires de Cigna

*

* Leerink a toutefois défendu CVS en déclarant: "Attendez-vous à des commentaires positifs lors de la journée des investisseurs de CVS, alors qu'elle s'efforce d'élargir son offre globale grâce à son modèle de remboursement des médicaments TrueCost PBM et CostVantage"

**En tenant compte des mouvements de la séance,CI a baissé de 1 % depuis le début de l'année, tandis que CVS a augmenté de ~71 %

