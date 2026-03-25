CIF/FOB Gulf Grain-Les offres de barges pour le maïs et le soja diminuent en raison de la baisse des coûts de transport

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Les offres de base au comptant pour le maïs et le soja expédiés par barges vers les terminaux de la côte américaine du Golfe du Mexique ont diminué mardi, reflétant un ralentissement de la demande des exportateurs et des coûts de fret moins élevés pour les barges, ont indiqué les négociants.

* Les barges vides sur le Mississippi à St Louis pour cette semaine ont été offertes à 485% du tarif, en baisse par rapport à 500% à la fin de la semaine dernière, et les offres et les demandes ont également baissé sur le fleuve Ohio. Les expéditeurs semblaient optimistes quant à la poursuite de la baisse des coûts de fret, selon des sources du secteur des barges. BG/US

* Dans le Golfe, les barges CIF chargées en mars ont été cotées à 81 cents au-dessus des contrats à terme CBOT de mai

CK26 , en baisse de 4 cents par rapport à lundi.

* Les offres d'achat pour les barges de maïs d'avril étaient stables à 82 cents au-dessus des contrats à terme, et les barges de maïs chargées en avril-mai se négociaient à 83 cents par rapport aux contrats à terme.

* Les offres de maïs FOB Golfe pour les navires chargés en avril sont restées inchangées à 95 cents par rapport aux contrats à terme.

* Pour le soja, les barges CIF Golfe chargées en mars ont été cotées à 61 cents au-dessus des contrats à terme de soja de mai SK26 du Chicago Board of Trade, en baisse de 7 cents par rapport à l'offre d'achat de lundi, et les barges d'avril ont été cotées à 65 cents au-dessus des contrats à terme, en baisse de 4 cents.

* Les primes à l'exportation FOB des chargements de soja d'avril se sont maintenues à 97 cents par rapport aux contrats à terme.

* L'organisme public algérien des céréales, l'OAIC, a lancé un appel d'offres international pour acheter du blé de mouture, ont indiqué mardi des négociants européens. L'OAIC a indiqué un volume nominal de 50 000 tonnes métriques, mais l'agence achète généralement beaucoup plus.

* Les perturbations de l'approvisionnement en engrais azotés par le détroit d'Ormuz pourraient réduire les rendements céréaliers mondiaux et modifier les décisions de plantation, ce qui pourrait faire grimper les prix des céréales, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport publié mardi.