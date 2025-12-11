 Aller au contenu principal
Ciena bondit après avoir dépassé ses prévisions pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande axée sur le cloud et l'IA
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de réseaux Ciena CIEN.N augmentent de 8,9 % à 240,23 $ avant le marché

** La société affiche des revenus de 1,35 milliard de dollars au T4 , dépassant les estimations des analystes de 1,29 milliard de dollars

** Bénéfice ajusté de 91 cents par rapport aux estimations de 77 cents

** La société attribue ses résultats à la forte demande des fournisseurs de services et d'informatique en nuage, ainsi qu'à l'expansion des opportunités dans le domaine de l'IA et des centres de données

** 13 des 18 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; le PT médian est de 175 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CIENA a progressé de 160% depuis le début de l'année

