Ciel bleu sur les marchés européens avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent en légère hausse en amont du verdict de deux banques centrales majeures ce jeudi : la Banque d'Angleterre puis la BCE. La dernière décision de politique monétaire de l'année de l'institution de Francfort devrait accoucher d'un statu quo. L'autre grand temps fort du jour concerne les données sur l'inflation américaine en novembre. Sur le front des valeurs, Groupe ADP dévisse nettement et se retrouve à la dernière place de l'indice SBF 120. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,36% à 8115 points et l'EuroStoxx 50 de 0,44% à 5707 points.

En Europe, Mercedes (-0,52%, à 59,77 euros) recule à Francfort, et BNP Paribas cède 0,22%, à 79,90 euros, à Paris. La banque française a annoncé que sa filiale Arval, dédiée à la location longue durée de véhicules, était entrée en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group, en vue de l’acquisition d’Athlon sans préciser le montant de la transaction. Avec cette opération, Arval renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe devenant ainsi le co-leader européen de la LLD de véhicules.

A Paris, ADP (-8,07% à 118,40 euros) pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle refusait d'approuver la hausse de 1,5% des redevances aéroportuaires demandées par le groupe. L’autorité a, en revanche, homologué l’augmentation de 15% des tarifs de la redevance d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Exel Industries (-1,91% à 36 euros) a dévoilé des comptes annuels dégradés. En 2024-2025, le chiffre d'affaires annuel atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves. Le résultat net est en recul à 16,3 millions d'euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En décembre 2025, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France gagne un point pour le troisième mois consécutif, indique l'Insee ce jeudi. À 99, il se rapproche de sa moyenne de longue période et atteint son plus haut niveau depuis juin 2024. Le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail et l'industrie, plus modérément dans le bâtiment, et se maintient dans les services.

La décision de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h suivie de celle de la BCE à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en novembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 avant les données sur les stocks de gaz naturel seront publiées à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,16% à 1,1722 dollar.