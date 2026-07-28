Cie des Alpes prend 33,9% de Padel City

Le groupe français a annoncé avoir pris une participation stratégique de 33,9% dans le capital de PadelCity, leader de l'exploitation de centres de padel en Allemagne, lui permettant de poursuivre sa stratégie de diversification dans les loisirs sportifs urbains.

L'accord s'accompagne d'un calendrier de montée en puissance progressive : la CDA dispose d'options d'achat lui permettant d'atteindre environ 75% du capital début 2028, puis 100% de la société d'ici la fin 2030.

L'investissement initial est de 20 millions d'euros. Huit millions d'euros sont consacrés au rachat de titres secondaires auprès d'actionnaires historiques et 12 millions d'euros seront injectés sous forme d'augmentation de capital pour financer le déploiement opérationnel de PadelCity sur les 18 prochains mois.

Cette transaction s'appuie sur une valeur d'entreprise globale légèrement supérieure à 50 millions d'euros. Le financement est assuré par la trésorerie disponible de la CDA, réallouant notamment les indemnités perçues dans le cadre de la fin de la délégation de service public (DSP) du domaine skiable de Tignes.

Créé en 2022, PadelCity exploite aujourd'hui 24 centres en Allemagne (contre 17 fin 2025) et amorce son expansion en Autriche et en Pologne. L'entreprise prévoit une accélération majeure de ses ouvertures pour viser 350 pistes d'ici la fin de l'année 2026 (contre 117 fin 2025), ciblant un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros en base annualisée.