Cie des Alpes: le titre s'envole après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 5% après l'annonce des chiffres sur le premier semestre de son exercice 2024-2025. Stifel confirme son conseil à 'achat' sur le titre et relève son objectif de cours à 22 E (au lieu de 20 E).



Stifel estime que l'exploitant français de stations de ski et de parcs à thème a une fois de plus annoncé un chiffre d'affaires bien meilleur que prévu grâce à une excellente saison de ski.



'Le second semestre de l'exercice devrait également être particulièrement fort, grâce à un calendrier de vacances favorable pour les activités de printemps et d'une base de comparaison très favorable pendant l'été pour les parcs à thème' indique le bureau d'analyse.



Stifel indique dans son étude du jour que ces très bons chiffres devraient conduire la Compagnie des Alpes à revoir à la hausse la croissance de l'EBITDA de +10% pour l'ensemble de l'année.



L'analyste s'attend désormais à une progression de l'EBITDA de +15% et du BPA de près de 25% sur l'année.



'Au-delà des résultats à court terme, nous pensons que le titre est très défensif dans le contexte économique et géopolitique actuel. En effet, le Groupe, qui réalise 85% de son chiffre d'affaires en France, pourrait bénéficier de l'impact favorable de la hausse de l'euro sur la consommation des ménages en France' indique Stifel en conclusion.





Valeurs associées CIE DES ALPES 16,7000 EUR Euronext Paris +5,96%