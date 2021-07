CIBOX : Résultats du vote sur les projets de résolutions de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2021

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires du résultat du vote lors de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2021 :

Nombre total d'actions avec droits de vote exerçables : 107 378 526

Nombre d'actions présentes ou représentées : 29 792 460

Quorum : 27,75 %

Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :

Résolution n°1 (AGO)

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°2 (AGO)

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°3 (AGO)

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°4 (AGO)

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 conformément à l'article L. 22-10-34 I du code de commerce. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°5 (AGO)

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos 31 décembre 2020 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur Général de la société. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°6 (AGO)

Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2021. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°7 (AGO)

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°8 (AGO)

Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°9 (AGO)

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ming Lun Sung Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°10 (AGO)

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Chantal Tibaut Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°11 (AGO)

Nomination de Ficadex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°12 (AGO)

Nomination de Monsieur Jacques Colibert en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°13 (AGO)

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°14 (AGE)

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, plafond. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°15 (AGE)

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°16 (AGE)

Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°17 (AGE)

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n° 18 (AGE)

Modification de l'article 16 des statuts de la Société afin de prévoir les modalités de nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°19 (AGE)

Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action ordinaire nouvelle d'un euro de valeur nominale unitaire contre 50 actions ordinaires anciennes de 0,02 euro de valeur nominale unitaire - Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à l'effet de mettre en œuvre le regroupement d'actions. Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°20 (AGE)

Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de

la Société avec les dispositions législatives et règlementaires Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

Résolution n°21 (AGO)

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Nombre de voix Pourcentage de voix Pour 40 729 204 100 % Contre 0 0 %

