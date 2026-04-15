CIBOX : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2025

Communiqué rectificatif

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Alfortville, le 15 avril 2026

Ce communiqué annule et remplace le communiqué précédent du 29 janvier 2026 corrigeant une erreur matérielle sur le nombre d'actions (817 618 814 vs 826 285 435 précédemment publié) et de droits de vote (852 396 492 vs 861 063 113 précédemment publié).

Date d'arrêté des informations Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote





31 décembre 2025





817 618 814 Total brut des droits de vote :



852 396 492 Total net(*) des droits de vote :



845 154 290

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

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Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations investisseurs

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foucauld.charavay@seitosei-actifin.com