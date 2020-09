CIBOX : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2020

CIBOX annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Le rapport comprend notamment :

L'attestation du responsable du rapport financier

Le rapport semestriel d'activité

Les comptes semestriels au 30 juin 2020

L'attestation d'examen limité du commissaire aux comptes

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Corporate » puis « Informations Actionnaires » sur le site internet www.ciboxcorp.com.

Prochaine communication

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 - 15 octobre 2020 après Bourse

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Relation Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com