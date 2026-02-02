CIBOX : CIBOX : Succès de l'opération avec plus d'1,5 M EUR déjà collecté à date

2 février 2026. CIBOX fabricant français de la micromobilité électrique, annonce le prolongement de la période de souscription de son émission obligataire via la plateforme de financement participatif LITA.co jusqu'au 14 février 2026. Avec déjà plus d'1,5 million d'euros sécurisé à date, CIBOX a d'ores et déjà franchi une étape décisive dans la réussite de cette opération.

CIBOX, un acteur engagé depuis 12 ans sur le marché de la micromobilité électrique.

CIBOX a pour mission d'apporter des solutions de micromobilité (vélos et trottinettes électriques) durables et accessibles grâce à la maitrise de l'ensemble de la chaîne de valeur : de la conception à la fin de vie des produits, en passant donc par la production et les services associés.

Avec 100 collaborateurs et plus de 30 ans d'expérience dans les produits technologiques grand public, la Société se positionne aujourd'hui comme un acteur industriel majeur de la micromobilité électrique européenne. En 2025, CIBOX a ainsi inauguré à Revin en Région Grand Est son site de production de vélos à assistance électrique. Sa montée en puissance est aujourd'hui engagée avec déjà plus de 25 000 vélos assemblés depuis sa mise en service en avril 2025 et une forte hausse des prises de commandes qui soutiendront la croissance à compter de 2026.

Sur l'année 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€ représentant une croissance de +50% par rapport à la même période l'année précédente. Depuis 1996, CIBOX est cotée en Bourse (depuis septembre 2022 sur Euronext Growth), garantissant à l'ensemble de ses investisseurs l'accès à une information publique transparente, régulière et auditée sur ses performances financières ( https://www.ciboxcorp.com/corporate/ )

Une stratégie commerciale offensive

Le développement de CIBOX reposera dès 2026 sur les 3 activités suivantes :

Le développement de la production de vélos pour des marques partenaires européennes et donc à l'international.

La prestation de services 3R associés aux produits intégrant les technologies maitrisées par CIBOX (batterie, contrôleur, capteurs, logiciels) : Réparation – Reconditionnement – Recyclage.

Le développement des ventes de produits à sa propre marque sur des canaux digitaux et en magasins via son partenaire Grossiste.

Les deux premières activités citées formeront le pôle industriel de CIBOX qui aura vocation à développer également la fourniture de sous-ensembles et composants développés et/ou produits par CIBOX.

Modalités de l'opération

Pour rappel, l'opération de financement proposée doit permettre d'accompagner les investissements encore nécessaires sur le site de Revin.

L'émission porte sur des obligations offrant un taux d'intérêt annuel brut de 11 %, avec un paiement des intérêts effectué trimestriellement. La durée de placement est de cinq ans, avec un amortissement du capital après un différé de 18 mois. Le ticket minimum est fixé à 300 €, ou 6 000 € pour les souscriptions via PEA-PME, directement accessible sur la plateforme Lita.

Les souscriptions ouvertes depuis le 22 décembre 2025 se clôtureront au plus tard le 14 février 2026 avec pour objectif confirmé de collecter un montant maximum de 2,0 M€.

Retrouvez toutes les informations et les conditions de souscription sur Lita :

https://link.lita.co/CIBOX

À propos de Lita

Fondé en 2014, Lita est devenu un acteur incontournable de l'investissement durable et citoyen, en France et en Belgique. Via sa plateforme digitale, Lita permet aux citoyens de donner du sens à leurs investissements en plaçant leur argent directement dans des entreprises qui développent des solutions écologiques et sociales concrètes. Forte de plus de 10 années de levées de fonds participatives, avec 230 millions d'euros levés pour financer plus de 300 entreprises par 40.000 investisseurs particuliers et professionnels, Lita s'est affirmée comme le financeur de référence des entreprises de la transition. La plateforme est agréée PSFP (Prestataire de services de financement participatif) par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) et Finansol.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

