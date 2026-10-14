CIBOX : CIBOX : Doublement du chiffre d'affaires sur 9 mois.

Doublement du chiffre d'affaires sur 9 mois

Une croissance du chiffre d'affaires de 63% au troisième trimestre 2026

Résultats semestriels 2026 : Un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 à 10,7 M€, porté par la montée en puissance de l'outil industriel Un EBE impacté par les coûts du dimensionnement de l'usine dans l'attente du franchissement de la taille critique de son modèle

Objectif confirmé : 60 000 vélos assemblés en 2026

14 octobre 2026. CIBOX fabricant français de micromobilité électrique, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2026 arrêtés par le Conseil d'Administration le 14 octobre 2026.

Données en K€ 30/06/26 30/06/25 Var. 26/25 Chiffre d'affaires 10 663 4 285 +149% Marge brute [1]

En % 2 592

22,5% 1 172

27,3% +121%

-4,8 pts Excédent Brut d'exploitation -1 202 -1 493 +19,5% Résultat d'exploitation -1 534 -1 756 +12,6% Résultat financier -104 19 - Résultat net -1 638 -1 737 +5,7%

Une forte accélération de l'activité portée par l'usine de Revin

Au premier semestre 2026, CIBOX enregistre un chiffre d'affaires de 10,7 M€, contre 4,3 M€ au premier semestre 2025 (x2,5), confirmant l'accélération de l'activité industrielle et commerciale engagée depuis la mise en service de son site d'assemblage de Revin.

Cette progression s'inscrit dans la dynamique déjà communiquée en juillet 2026. Sur les six premiers mois de l'année, CIBOX a assemblé près de 28 000 vélos et commercialisé 23 000 unités. L'activité de production représente désormais une part prépondérante du chiffre d'affaires, illustrant la transformation progressive du modèle économique de la Société.

L'outil industriel poursuit ainsi sa montée en cadence, avec un objectif de 60 000 vélos assemblés sur l'ensemble de l'exercice 2026. Cette dynamique s'accompagne d'enjeux opérationnels et financiers liés à l'approvisionnement, à la logistique, à l'organisation des équipes et au financement du besoin en fonds de roulement.

Un EBE impacté par les coûts du dimensionnement de l'usine dans l'attente du franchissement de la taille critique de son modèle

La marge brute atteint 2,6 M€ au premier semestre 2026, contre 1,2 M€ un an auparavant. Elle représente 22,5 % du chiffre d'affaires, contre 27,3 % au premier semestre 2025. Le taux de marge brute du 1 er semestre reflète l'évolution du mix d'activité, désormais porté majoritairement par l'activité industrielle.

La structuration en cours vers la taille critique du modèle de CIBOX s'inscrit logiquement dans la hausse des charges d'exploitation. Les autres achats et charges externes s'établissent à 2,0 M€, contre 1,6 M€ au premier semestre 2025. La progression de ces charges s'explique par un recours significatif à l'intérim en anticipation des recrutements. Les charges de personnel atteignent 2,0 M€, contre 1,1 M€ un an auparavant, traduisant les besoins d'organisation et de ressources humaines associés au développement de l'activité industrielle.

Dans ce contexte, l'excédent brut d'exploitation ressort à -1,2 M€, contre -1,5 M€ au premier semestre 2025. Il est à noter que ce résultat intègre une charge non récurrente de 0,3 M€ liée à un contentieux avec un prestataire aujourd'hui remplacé. La perte d'exploitation se réduit également à -1,5 M€, contre -1,8 M€ au S1 2025, intégrant 0,6 M€ de dotations aux amortissements et provisions (contre 0,3 M€ au premier semestre 2025), liés aux investissements dans le cadre de la mise en service du site de Revin.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 0,1 M€, le résultat net ressort à -1,6 M€, contre -1,7 M€ au premier semestre 2025.

Une structure financière qui doit accompagner la croissance de l'activité

Au premier semestre 2026, CIBOX a poursuivi une politique active de constitution de stocks, dont le montant s'élève à 11 M€, contre 6,3 M€ au 31 décembre 2025. Cette hausse s'inscrit dans une logique de montée en cadence de l'outil industriel pour préparer la production des commandes estivales.

Au 30 juin 2026, la trésorerie brute s'élève à 2,2 M€ contre 1,0 M€ au 31 décembre 2025.

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit atteignent 1,4 M€, en baisse de 0,2 M€ par rapport au 31 décembre 2025. Cette baisse fait suite à des remboursements effectués au cours du semestre traduisant un transfert partiel du financement bancaire vers les actionnaires et obligataires de la Société.

Les obligations remboursables et convertibles en actions représentent 0,8 M€ contre 0,6 M€ à fin décembre 2025.

Les dettes fournisseurs s'élèvent à 12,9 M€, contre 7,1 M€ à fin décembre 2025. Ces dettes sont directement corrélées au niveau d'activité de la Société.

Par ailleurs, la situation financière de CIBOX intègre le produit de l'émission obligataire via la plateforme de financement participatif LITA.co pour un montant de 1,9 M€ (montant net perçu de 1,8 M€).

Enfin, afin de financer ses besoins en avance de phase de la rentabilité d'exploitation ainsi que le BFR associé à l'outil industriel, CIBOX continue à étudier l'opportunité de la mise en place de solutions de financements complémentaires.

Une dynamique de croissance qui se confirme au troisième trimestre toujours portée par la montée en puissance industrielle et le fort développement des ventes directes

CIBOX poursuit sa forte dynamique de croissance au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 8,5 M€, en progression de 63 % par rapport au troisième trimestre 2025 (5,2 M€).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 19,2 M€, contre 9,5 M€ sur la même période en 2025, soit une croissance de plus de 100%. Avec un chiffre d'affaires de 14,7 M€ en 2025, CIBOX a d'ores et déjà dépassé sur les 9 premiers mois de 2026 son niveau d'activité annuel de l'an dernier de plus de 30%.

Sur le plan industriel, la production du trimestre s'établit à près de 18 000 vélos. Depuis le début de l'année, CIBOX a ainsi assemblé 45 300 vélos et en a commercialisé 41 250, se positionnant légèrement en avance sur son carnet de commandes. Cette performance témoigne de la montée en puissance progressive de l'outil industriel et de la capacité de la Société à accompagner la forte croissance de son activité.

Parallèlement, les ventes directes poursuivent leur forte progression. Le chiffre d'affaires direct aux consommateurs (DtoC) du troisième trimestre dépasse à lui seul celui réalisé sur l'ensemble du premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, ce canal représente désormais 10% du chiffre d'affaires total, illustrant la diversification progressive des leviers de croissance de CIBOX et le développement de ses ventes en direct.

Perspectives : bonne visibilité industrielle et commerciale

Au regard de la dynamique enregistrée depuis le début de l'année, CIBOX réaffirme sa confiance dans ses perspectives de développement.

La Société entend poursuivre la montée en cadence de son outil industriel, avec un objectif d'assemblage d'au moins 60 000 vélos électriques en 2026, tout en accompagnant la croissance de son activité commerciale et le développement de ses marques propres.

Les priorités restent la sécurisation des approvisionnements, l'amélioration de l'efficience opérationnelle, le développement des ventes directes et la maîtrise du besoin en fonds de roulement associé à la croissance.

La poursuite de cette trajectoire doit permettre à CIBOX de consolider son changement d'échelle et de préparer l'amélioration progressive de ses performances opérationnelles, à mesure que les volumes produits et commercialisés augmentent.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financiers » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 31 octobre 2026.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 2026 le 20 janvier 2027 après Bourse

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)