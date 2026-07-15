CIBOX : CIBOX : Chiffre d'affaires du premier semestre 2026 : 10,7 M EUR , une activité multipliée par 2,5, portée par la montée en puissance de l'outil industriel.

Chiffre d'affaires du premier semestre 2026 :

10,7 M€, une activité multipliée par 2,5, portée par la montée en puissance de l'outil industriel

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre : 7,5 M€, confirmant l'accélération de l'activité industrielle de l'usine de Revin

28 000 vélos produits et 23 000 vélos vendus au cours du premier semestre

Objectifs 2026 confirmés : plus de 50 000 vélos fabriqués sur REVIN

15 juillet 2026. CIBOX fabricant français de la micro-mobilité électrique, publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2026. Il s'élève à 10,7 M€ contre 4,1 M€ au premier semestre 2025, soit une multiplication des ventes du Groupe par 2,5.

Données en M€

(Chiffres non audités) 2025 2026 Variation 1 er trimestre 1,5 3,2 +110% 2 ème trimestre 2,6 7,5 +188% Total 4,1 10,7 +161%

Cette forte croissance traduit la montée en puissance de l'activité industrielle de CIBOX, un an après l'ouverture de son usine d'assemblage à Revin. L'activité de production représente désormais 80% du chiffre d'affaires, illustrant la transformation réussie du modèle économique de CIBOX.

28 000 vélos assemblés et 23 000 vélos vendus au cours du premier semestre :

objectif de dépasser les 50 000 vélos assemblés sur 2026 confirmé.

L'outil industriel poursuit sa montée en cadence avec une augmentation régulière des volumes produits tout au long du semestre. Cette dynamique permet à l'entreprise de répondre à une demande soutenue.

Au total sur cette première partie de l'année, CIBOX a commercialisé 23 000 vélos et en a produit près de 28 000, constituant ainsi les stocks nécessaires pour honorer les commandes prévues sur le début du second semestre.

Georges Lebre, Président-Directeur Général de CIBOX commente : « Nous vivons un moment fort de l'histoire de l'entreprise. Un an seulement après l'ouverture de l'usine, la production tourne à un rythme soutenu. Nous avons produit près de 28 000 vélos sur le premier semestre. C'est déjà beaucoup plus que ce que nous avions réalisé sur la totalité de l'année 2025. Évidemment, cette très forte progression s'accompagne de challenges au quotidien, que ce soit en matière d'approvisionnement, de flux logistiques, de recrutement, de formation et, en conséquence, de financement du BFR. Les équipes sont mobilisées pour s'adapter régulièrement aux contraintes qu'impose cette croissance. En juin, l'entreprise a produit plus de 6 200 vélos sur une seule ligne de production. La deuxième ligne a été ouverte courant juin, avec un plan de recrutement de 40 personnes en cours. Cela va nous permettre d'adresser les commandes supplémentaires sur le second semestre.

En avance sur notre plan, nous confirmons l'objectif de dépasser les 50 000 vélos produits dès cette première année complète d'exploitation. Les volumes de juin et le prévisionnel d'activité laissent entrevoir une amélioration du résultat d'exploitation de l'activité de production au second semestre 2026.

Je remercie vivement nos équipes et partenaires. »

La poursuite du déploiement industriel au cœur des priorités du second semestre

Pour le second semestre 2026, CIBOX entend poursuivre sa croissance avec un objectif prioritaire : consolider durablement un niveau de production mensuel supérieur à celui atteint en juin, marqueur d'une dynamique vers la rentabilité. Si l'activité commerciale demeure marquée par une certaine saisonnalité, l'activité de production reste, quant à elle, beaucoup plus régulière. Les prochains mois devront permettre au Groupe de produire à un rythme supérieur à celui atteint en juin.

Les principaux enjeux du second semestre portent notamment sur :

Les ressources humaines , avec la finalisation du recrutement des équipes de la deuxième ligne de production et le renforcement de la formation afin d'accroître la polyvalence et l'efficience opérationnelle

Les enjeux financiers , avec le pilotage de la croissance, du besoin en fonds de roulement associé à la croissance d'activité ainsi que des investissements destinés à renforcer l'outil industriel, les aménagements du site et le développement de nouveaux produits

Les enjeux organisationnels , liés à la croissance des effectifs, au développement des ventes digitales et à l'interconnexion des systèmes d'information avec les clients de CIBOX

Les enjeux commerciaux , avec la montée en puissance du centre de services 3R grâce à la signature de nouveaux contrats de réparation dès l'été, la relance des ventes des marques propres sur les canaux digitaux, le retail et l'international, ainsi que le démarrage de la production de vélos à assistance électrique pour de nouvelles marques partenaires.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

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