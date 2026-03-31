CIBOX : CIBOX : Agenda financier 2026.

Agenda financier 2026
31 mars 2026. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie son agenda financier pour l'exercice 2026.
|Date des publications
|Résultats annuels 2025 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
|Mercredi 22 avril 2026
|Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025
|Jeudi 30 avril 2026
|Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
|Mercredi 15 juillet 2026
|Résultats du 1 er semestre 2026 et Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
|Mercredi 14 octobre 2026
|Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026
|Vendredi 30 octobre 2026
|Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026
|Mercredi 20 janvier 2027
Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.
Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.
Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2025 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 le 22 avril 2026 après Bourse
À propos de Cibox
Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.
Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).
En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.
L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.
Contacts Cibox
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CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com
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Presse financière
Jennifer Jullia
jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14
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Relations Investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com
+33 6 37 83 33 19
Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com
- SECURITY MASTER Key : ymhsY5maapvIm5puZ8qbZ5KXl2xkm5WaZ5TGxJOblZyUnJ2Wl21ha5nIZnJomGVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97309-cp_cibox-calendrier-2026.pdf
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