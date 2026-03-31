CIBOX : CIBOX : Agenda financier 2026.

Agenda financier 2026

31 mars 2026. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie son agenda financier pour l'exercice 2026.

Date des publications Résultats annuels 2025 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 Mercredi 22 avril 2026 Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025 Jeudi 30 avril 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 Mercredi 15 juillet 2026 Résultats du 1 er semestre 2026 et Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mercredi 14 octobre 2026 Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026 Vendredi 30 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026 Mercredi 20 janvier 2027

Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2025 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 le 22 avril 2026 après Bourse

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com