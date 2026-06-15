CIBOX : Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2026 - Résultat des votes

CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2026, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont représenté 335 774 457 actions

(358 813 684 voix). Le quorum établi à 40,55 % ayant été obtenu, l'assemblée générale mixte a donc pu délibérer.

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Pour Contre Abstention Résultat du vote Nombre de voix % Nombre de voix % Nombre de voix 1 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 2 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 3 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 4 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 5 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 6 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 7 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 8 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 9 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 10 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 11 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 12 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 13 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 14 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 15 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 16 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 17 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 18 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 19 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 20 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 21 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 22 AGE 358 813 684 335 774 457 0 0% 358 813 684 100% 0 Rejetée 23 AGE 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée 24 AGO 358 813 684 335 774 457 358 813 684 100% 0 0% 0 Adoptée

À propos de Cibox

Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

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