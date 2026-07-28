Chypre : TotalEnergies valide le projet gazier Cronos ciblant le marché européen

TotalEnergies (50%) et Eni (50%, opérateur), partenaires du Block 6 offshore Chypre, ont pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ gazier de Cronos, découvert en 2022 et apprécié avec succès en 2024. Situé en offshore profond à environ 185 kilomètres au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos sera développé au moyen de quatre puits sous-marins. Le gaz sera acheminé par pipeline sous-marin depuis les eaux chypriotes vers l'Egypte, où il sera liquéfié au terminal GNL de Damietta avant d'être exporté vers l'Europe.

Le développement de Cronos s'appuiera en partie sur des installations déjà existantes en Egypte, permettant de dégager d'importantes synergies pour un développement rapide, ce qui contribuera à accélérer sa mise en production et réduire l'intensité carbone de la production du champ.

Le démarrage de la production est attendu en 2028, avec un plateau d'environ 500 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j), soit environ 2,8 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL dont 50% sera commercialisée par TotalEnergies.

Un développement gazier connecté aux marchés du GNL

A la suite de la signature, en février 2025, d'un Accord Inter-gouvernemental (Host Government Agreement), les principaux accords commerciaux et contractuels nécessaires au développement du projet ont été signés. Ces accords déterminent les modalités d'utilisation des installations offshore du champ de Zohr, du transit du gaz en Egypte, de liquéfaction à Damietta LNG ainsi que de la vente du gaz sous forme de GNL.

Le projet pourra également permettre de valoriser, à terme, d'autres ressources situées sur le Block 6 qui feront l'objet d'appréciation lors de campagnes à venir.

"En tirant partie de capacités de traitement du gaz existantes, ce projet s'inscrit dans notre stratégie privilégiant les projets à bas coûts et à faibles émissions. Cronos contribue également à la croissance du portefeuille GNL de TotalEnergies qui atteindra 60 Mtpa à horizon 2030", a commenté Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

Le géant pétrolier français est également présente à Chypre dans les blocs offshore 11 (50%, opérateur), 7 (50%, opérateur) et 8 (40%).