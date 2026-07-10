Chute de la production d'essence russe à la suite des attaques ukrainiennes

La production russe d'essence est tombée à environ 65% de la consommation moyenne normale en cette saison, une baisse due aux incessantes attaques de drones ukrainiens contre de grandes raffineries de pétrole, selon deux sources du secteur et des calculs de Reuters.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes contre les infrastructures énergétiques afin de saper l’effort de guerre de la Russie. Les dégâts ont entraîné l’arrêt des opérations dans de nombreuses raffineries de pétrole, notamment celles de NORSI et d’Omsk, les deux plus grands producteurs d'essence du pays.

Des sources anonymes, qui ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet, ont indiqué que la production d'essence était inférieure aux besoins à cette période de l'année, à hauteur de 40.000 à 45.000 tonnes par jour, soit environ 35%.

En juin, le déficit quotidien s’élevait à 25%.

La demande quotidienne d’essence en Russie se situe entre 115.000 et 120.000 tonnes pendant la période de pointe estivale, ont précisé ces sources.

Le ministère russe de l’Énergie n’a pas répondu à une demande de commentaires.

DES MESURES GOUVERNEMENTALES POUR LUTTER CONTRE LES PÉNURIES

Les mesures du gouvernement russe pour lutter contre les pénuries de carburant comprennent l’interdiction des exportations de diesel, d’essence et de kérosène.

La Russie a également commencé à importer du carburant. Les livraisons de diesel et d'essence de la Biélorussie vers la Russie ont atteint un record mensuel en juin, tandis que des sources du secteur ont raconté la semaine dernière que la Russie avait commencé à importer ce produit pétrolier par voie maritime depuis l’Inde.

Le vice-Premier ministre Alexandre Novak a déclaré mercredi lors d’une réunion gouvernementale télévisée qu'"il est clair que la situation actuelle dans les stations-service suscite l’inquiétude de la population".

Devant certaines d'entre elles, situées dans plusieurs régions russes, on voit de longues files d'attentes de véhicules.

Selon des sources du secteur, la situation sur le marché des carburants devrait s’améliorer au cours de la deuxième quinzaine de juillet – à moins de nouvelles attaques contre des raffineries –, à mesure que celles-ci reprennent leurs activités et que les importations de carburant augmentent.

(Rédigé par Reuters; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)