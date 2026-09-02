Chute de 10,3% des ventes de Ford aux USA en août

Ford a fait état mercredi d'une baisse de 10,3% de ses ventes de véhicules aux Etats-Unis en août par rapport au même mois de l'an dernier.

Le deuxième constructeur automobile américain dit avoir écoulé 170 681 unités le mois passé, contre 190 206 sur la même période de 2025.

Par catégories de véhicules, la baisse atteint 23,3% pour les SUV et 0,9% pour les pick-up et camionnettes (trucks), tandis que les ventes de voitures de tourisme ont progressé de 12,7%.

A l'image de la tendance observée ces derniers mois avec le renchérissement du pétrole, les automobilistes ont délaissé les véhicules les plus gourmands en essence pour des modèles traditionnels, comme la Mustang.

Les ventes de sa gamme la plus vendue, la F-Series, ont reculé de 1,2% à 67 504 unités.

L'envolée des prix de l'essence n'a en revanche pas profité aux ventes de véhicules électriques, qui ont chuté de 79,4% à 2 197 le mois dernier. Celles de voitures hybrides ont quant à elles baissé de 19,9% à 15 040.

Le titre Ford gagnait 1,1% à près de 14 dollars ce mercredi dans les premiers échanges à New York, à comparer avec une hausse de 0,2% pour l'indice S&P 500. Il progresse de 6,5% cette année, contre un gain de plus de 11,7% pour le S&P.