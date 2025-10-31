Church & Dwight relève ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de produits de première nécessité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions au paragraphe 2)

Church & Dwight CHD.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels vendredi, après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre grâce à une forte demande pour ses produits essentiels, tels que les détergents à lessive et les bains de bouche, et à la baisse des coûts tarifaires.

Les actions de la société basée dans le New Jersey ont augmenté d'environ 7 % dans les premiers échanges du marché à la suite des résultats.

L'inflation élevée a incité les consommateurs soucieux de leur budget à privilégier les produits de première nécessité par rapport aux achats discrétionnaires, ce qui a stimulé les ventes des fabricants de produits ménagers tels que Church & Dwight.

L'entreprise a investi dans le lancement de nouveaux produits et a multiplié les promotions afin de conserver sa part de marché dans un contexte de forte concurrence. Ses pairs Kimberly-Clark KMB.N et Procter & Gamble PG.N ont également publié récemment de solides résultats trimestriels, grâce à une demande soutenue.

Church & Dwight s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour 2025 augmente d'environ 1,5 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 2 %. Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté de 3,49 $ par action, par rapport au point médian de sa projection précédente de 3,47 $.

Le fabricant d'Oxiclean prévoit des coûts tarifaires d'environ 25 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 30 millions de dollars.

La société prévoit que sa stratégie de chaîne d'approvisionnement et ses hausses de prix contribueront à compenser une partie des coûts tarifaires.

Au troisième trimestre, les ventes nationales de produits de consommation ont augmenté de 2,3 % sur une base organique par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance de 3,7 % des volumes, la demande étant tirée par les bains de bouche Therabreath, les produits contre l'acné Hero et les préservatifs Trojan, entre autres.

Les ventes organiques de la division internationale ont augmenté de 7,7 %.

Les ventes nettes de Church & Dwight se sont élevées à 1,59 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,54 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 81 cents par action a battu les attentes de 74 cents.