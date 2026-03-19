Ormuz: l'agence maritime de l'ONU réclame un corridor pour évacuer les bateaux

Une personne montre du doigt l'emplacement du détroit d'Ormuz sur le site Marinetraffic, le 4 mars 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'Organisation maritime internationale (OMI) a réclamé jeudi la création d'un couloir maritime pour évacuer les navires bloqués dans le Golfe, condamnant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, dans une déclaration adoptée par ses Etats membres.

L'OMI, agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, encourage dans son texte "la mise en place, à titre de mesure provisoire et urgente, d'un cadre, qui pourrait prendre la forme d'un corridor maritime sûr, destiné à faciliter l'évacuation en toute sécurité" des navires et des marins.

L'organisation estime que 20.000 marins patientent aujourd'hui à bord de 3.200 bateaux près du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport des hydrocarbures bloqué par l'Iran en représailles aux frappes américaines et israéliennes.

Cette décision "revêt une importance opérationnelle particulière", s'est félicité le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, en s'adressant aux délégations, à l'issue deux jours de réunion de crise à Londres.

"Chacun doit être conscient des risques auxquels sont exposés les gens de mer innocents, de l'importance impérative de la liberté de navigation pour le bénéfice de tous dans le monde, en particulier pour la sécurité alimentaire et énergétique mondiale", a-t-il ajouté.

- "Solution viable à long terme" -

Cette réunion avait été convoquée à l'initiative notamment des Emirats arabes unis pour étudier des propositions destinées à améliorer la navigation autour du détroit et la sécurité des marins.

Adoptée par consensus, la résolution de l'OMI n'est cependant pas contraignante.

La quasi-paralysie par Téhéran du détroit d'Ormuz, par où transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondiale mais aussi du gaz naturel liquéfié, a entraîné une forte hausse du prix des hydrocarbures, avec un impact économique mondial.

L'Iran, qui espère avec sa stratégie faire pression sur Washington, a autorisé ces derniers jours le passage de quelques navires de pays qu'il considère comme alliés, tout en avertissant qu'il bloquerait ceux des pays jugés hostiles.

L'idée d'un corridor maritime avait été saluée dès mercredi par la représentante à l'OMI Etats-Unis, dont le président Donald Trump a demandé à plusieurs reprises aux pays de l'Otan et à la Chine d'envoyer des moyens militaires pour escorter les navires.

Une escorte militaire "n'est pas sûre à 100% pour les navires de commerce et n'est pas une solution viable à long terme", a cependant déclaré Arsenio Rodiguez lors d'une conférence de presse.

- "Agression illégale" -

Juste avant cet appel à la création d'un couloir maritime, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, Pays-Bas et Japon, s'étaient dit prêts dans un communiqué conjoint "à contribuer aux efforts appropriés visant à garantir la sécurité de la traversée du détroit".

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a toutefois précisé ensuite que toute implication de son pays dans le détroit "dépendrait de la situation après un cessez-le-feu" et nécessiterait un mandat international et un feu vert du Bundestag.

La résolution adoptée jeudi - formellement par le conseil de l'OMI, son organe exécutif, qui comprend 40 Etats membres - condamne par ailleurs "avec la plus grande fermeté les attaques inacceptables perpétrées par la République islamique d'Iran contre les territoires, y compris les eaux territoriales de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de la Jordanie, lesquelles portaient atteintes au droit international".

"Le texte est partial, injuste, inexact et juridiquement déficient. Il condamne l’État victime tout en passant sous silence l'agression illégale qui est à l'origine de la situation actuelle", a fait valoir la délégation iranienne durant la séance.

Les Etats membres ont par ailleurs appelé à cesser toutes les attaques visant les marins, à préserver le bien-être et la santé des gens de mer, à fournir les approvisionnements essentiels aux navires et à faciliter la relève des équipages.