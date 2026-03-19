L'Iran demande à Berlin de "clarifier" le rôle de la base américaine de Ramstein dans la guerre

Majid Nili Ahmadabadi, l’ambassadeur d’Iran en Allemagne, accorde une interview à l’AFP à l’ambassade d’Iran à Berlin, le 19 mars 2026. ( AFP / John MACDOUGALL )

L'Iran a demandé à l'Allemagne de "clarifier le rôle" dans la guerre au Moyen-Orient de la base américaine de Ramstein, la plus grande d'Europe, située sur son territoire, a indiqué jeudi Majid Nili, l'ambassadeur iranien à Berlin, dans un entretien à l'AFP.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, avait dit ne voir "actuellement aucune raison de douter de la légalité de l'utilisation de Ramstein" par les Etats-Unis dans le cadre de l'offensive menée contre l'Iran avec Israël.

Un responsable de son parti social-démocrate a exprimé des doutes quant au fait que Berlin autorise sans restriction l'utilisation de la base américaine, régie par les accords de Paris de 1954, et les accords de l'Otan.

L'Iran a lui demandé par écrit au ministère allemand des Affaires étrangères "de clarifier ou d'expliquer le rôle de Ramstein" dans ce conflit, car il "n'est pas officiellement clair pour nous", a expliqué Majid Nili lors d'un entretien à l'AFP à l'ambassade d'Iran.

Selon l'ambassadeur, l'utilisation de la base pourrait violer la résolution 3314 des Nations Unies qui qualifie d'"agression" l'action d'un État qui permet que son territoire soit utilisé par un autre pour perpétrer une agression contre un Etat tiers.

"Nous ne savons pas si Ramstein entre dans ce cadre ou non", a ajouté l'ambassadeur, qui dit n'avoir pas encore reçu de réponse du ministère.

Contacté par l'AFP, le ministère allemand n'a pas répondu dans l'immédiat.

Située non loin de la frontière française, dans le sud-ouest du pays, Ramstein est la plus grande base militaire américaine d'Europe.

En 2025, la justice allemande, saisie par deux Yéménites ayant perdu des proches dans une frappe américaine dans laquelle Ramstein avait joué un rôle, avait dédouané le gouvernement allemand.

Depuis qu'il a été attaqué par Israël et les Etats-Unis fin février, l'Iran répond par des frappes sur ses voisins du Golfe qui abritent bases et intérêts américains.

"Si quelqu'un souhaite détourner l'usage des bases américaines, il ne nous reste pas d'autre option que de nous défendre", a justifié l'ambassadeur Nili.

Il a exhorté Berlin, allié traditionnel d'Israël et des Etats-Unis, et les autres Etats Européens à "dire aux agresseurs d'arrêter".

La poursuite du conflit serait "aussi un énorme problème pour l'Europe", entre "conséquences économiques, crise des réfugiés, terrorisme, désintégration de la région...", a-t-il énuméré.

Téhéran réclame "deux choses" selon lui: un "cessez-le-feu durable" et des "réparations" qui "constituent une autre question, car ils ont détruit nos infrastructures civiles".

Le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondiale mais aussi du gaz naturel liquéfié, est "actuellement ouvert aux pays qui ne sont pas des agresseurs ou ne soutiennent pas les agresseurs", a-t-il aussi affirmé, refusant de citer les pays en question.

Ces pays "peuvent avoir une forme de dialogue avec notre gouvernement" et "poursuivre leurs activités", a-t-il ajouté.

La quasi-paralysie par Téhéran du détroit a entraîné une forte hausse du prix des hydrocarbures, avec un impact économique mondial.