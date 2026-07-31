Church & Dwight, fabricant de la marque Trojan, revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une demande soutenue

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Church & Dwight CHD.N , le fabricant d’OxiClean, a revu à la hausse vendredi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, misant sur des offres à prix compétitifs et sur ses efforts d’innovation produit pour stimuler la demande des consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d’incertitude macroéconomique.

Les efforts déployés par cette entreprise basée dans le New Jersey pour maintenir des prix bas dans toutes ses catégories de produits, notamment les shampoings et les lessives, ont contribué à stimuler les ventes à un moment où les pressions inflationnistes persistantes ont rendu les consommateurs plus sélectifs.

Voici quelques détails:

* Elle prévoit de percevoir environ 15 millions de dollars de remboursements de droits de douane au cours du second semestre, qu’elle compte investir dans des actions destinées aux consommateurs et pour compenser les pressions inflationnistes.

* « Bien que la situation au Moyen-Orient génère une certaine pression inflationniste, nous continuons de penser que nous pourrons compenser cette pression transitoire sur les coûts en 2026 », a déclaré le directeur général Rick Dierker.

* La croissance des volumes, la productivité ainsi qu’un mix favorable résultant des récentes acquisitions et des mesures prises au niveau du portefeuille devraient compenser l’inflation, les coûts de transport et les coûts liés aux droits de douane, a-t-il ajouté.

* La société table désormais sur un chiffre d’affaires net annuel stable ou en hausse de 1 %, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse de 0,5 % à 1,5%.

* Church & Dwight, qui a relevé la fourchette basse de ses prévisions, table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 6 % et 8 % par action.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de la société mère d’Arm & Hammer, qui s’élève à 1,53 milliard de dollars, a dépassé l’estimation moyenne des analystes de 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 89 cents par action, légèrement en deçà des estimations de 90 cents, en partie en raison de la hausse des coûts de transport et des dépenses de marketing.

* Au deuxième trimestre, les volumes du segment des produits de consommation domestiques, qui représente la principale source de chiffre d’affaires de la société, ont progressé de 3,6 %, contre une hausse de 0,1 % il y a un an.

* Church & Dwight commercialise des produits d'entretien ménager et de soins personnels, notamment les marques Trojan et Waterpik, la demande de produits de première nécessité contribuant à amortir le ralentissement des dépenses discrétionnaires.