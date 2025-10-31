Church & Dwight bondit après des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de préservatifs Trojan Church & Dwight CHD.N gagnent environ 4 % à 84,90 $ avant le marché

** L'entreprise revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices 2025 en raison de la forte demande pour ses produits de consommation courante tels que les bains de bouche, les détergents et les préservatifs

** La société prévoit une croissance annuelle du BPA ajusté d'environ 3,49 $, par rapport au point médian de 3,47 $ qu'elle prévoyait précédemment

** Le chiffre d'affaires net de l'exercice devrait augmenter d'environ 1,5 %, alors que la fourchette précédente se situait entre une croissance stable et 2 %

** Le chiffre d'affaires de 1,59 milliard de dollars au troisième trimestre dépasse l'estimation de 1,54 milliard de dollars des analystes, et le bénéfice par action ajusté de 0,81 dollar dépasse également les estimations, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 22 % depuis le début de l'année