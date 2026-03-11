 Aller au contenu principal
Chubb sera le principal assureur américain des navires du Golfe dans le contexte de la guerre contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'Iran au paragraphe 2)

Le géant de l'assurance Chubb CB.BN sera le partenaire principal du plan de réassurance maritime de 20 milliards de dollars de la Société financière internationale pour le développement des États-Unis, qui vise à rétablir la navigation commerciale dans le Golfe, a déclaré l'agence mercredi.

Le conflit américano-israélien avec l'Iran s'est fortement aggravé ces derniers jours et a paralysé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz , l'un des principaux points d'étranglement du Golfe.

L'Iran a déclaré que le monde devrait se préparer à ce que le pétrole atteigne 200 dollars le baril, alors que ses forces ont attaqué des navires marchands mercredi dans le Golfe sous blocus. Entre-temps, le président américain Donald Trump a tenté à plusieurs reprises de rassurer les marchés cette semaine en affirmant que la campagne prendrait bientôt fin.

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune accalmie sur le terrain et aucun signe n'indique que les navires peuvent passer en toute sécurité par le détroit d'Ormuz, où transite environ un cinquième du pétrole mondial, ce qui augmente le risque de la pire perturbation de l'approvisionnement énergétique depuis les chocs pétroliers des années 1970.

L'assurance maritime couvre les navires et les cargaisons contre les risques tels que les accidents, la piraterie ou les conflits, les armateurs payant des primes qui augmentent au fur et à mesure que les assureurs évaluent la probabilité des pertes.

La couverture des risques de guerre est généralement exclue des polices standard et doit être souscrite séparément, souvent à des primes nettement plus élevées pour les navires traversant des zones de conflit.

Sans cette couverture, des navires et des cargaisons d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars seraient exposés à des pertes dues à des attaques ou à des saisies, ce qui rendrait les propriétaires et les financiers vulnérables et dissuaderait les navires de naviguer dans ces eaux.

La DFC a déclaré que son mécanisme de réassurance assurera les pertes jusqu'à environ 20 milliards de dollars sur une base continue et que l'assurance se concentrera dans un premier temps sur la coque et la cargaison.

"Ensemble, la DFC et Chubb ont identifié plusieurs compagnies d'assurance américaines pour fournir des polices de réassurance derrière Chubb et aux côtés de la DFC afin d'étendre la capacité du marché", a ajouté l'agence.

Guerre en Iran
