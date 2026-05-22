CHRONIQUE-Les parents détestent peut-être les écrans à l'école. Mais peuvent-ils intenter un procès ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) (Mise à jour du titre, aucun changement dans le texte) par Sara Randazzo

Une fenêtre contextuelle provocante accueille les visiteurs sur le site web d'un petit cabinet d'avocats texan: “Votre enfant a-t-il subi un préjudice à cause de l'ordinateur portable ou de la tablette fourni par son école?”, demande-t-elle. “Les parents partent du principe que les Chromebooks et les iPad fournis par les écoles de leurs enfants sont sûrs, mais ce n'est pas le cas.”

Des centaines de parents ont répondu au formulaire d’inscription, selon Julie Liddell, l’une des deux épouses à la tête du cabinet d’avocats spécialisé dans la défense des plaignants basé à Austin, l’EdTech Law Center. Les avocats s’efforcent de transformer les préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la santé mentale liées aux technologies éducatives — désormais omniprésentes dans les salles de classe américaines — en poursuites judiciaires.

Leur travail s’inscrit dans une vague plus large de sentiment anti-technologies éducatives qui balaye le pays, alors que les parents se demandent pourquoi les enfants sont assis en classe devant des appareils qui leur donnent souvent un accès direct aux distractions et aux dangers d’Internet. Les outils éducatifs numériques sont également sous le feu des projecteurs, beaucoup se demandant s’ils enseignent mieux que les méthodes traditionnelles.

Mais comment tout ce scepticisme se traduit-il en poursuites judiciaires?

PORTER LA TECHNOLOGIE DEVANT LES TRIBUNAUX

Liddell et son mari, Andrew Liddell, ont quitté leurs carrières au sein du gouvernement et dans de grands cabinets d’avocats pour tenter de le découvrir. Ils ont intenté une douzaine de procès depuis la création de l’EdTech Law Center en 2023, en s’appuyant à la fois sur les lois relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait des produits pour tenter de saper l’emprise des technologies éducatives.

La grande majorité des districts scolaires fournissent un ordinateur portable ou une tablette à chaque élève, qui sont utilisés pour tout, des cours de lecture aux dissections virtuelles en biologie. Les élèves passent en moyenne 79 minutes par jour devant un écran, selon un rapport récent de Lightspeed Systems. Les avocats affirment s'être inspirés d'une autre vague de poursuites contre les géants de la tech, celles accusant les plateformes de réseaux sociaux de concevoir des produits addictifs qui nuisent aux enfants. Jeudi, Meta Platforms est devenu le dernier défendeur à conclure un accord à l'amiable dans l'une de ces affaires, intentée par un district scolaire qui devait servir de test pour les plaintes des districts au titre de la loi “ ”. En mars, un jury de Los Angeles a accordé 6 millions de dollars à un plaignant individuel dans une affaire similaire.

Travaillant à la commission, les Liddell réclament des dommages-intérêts pour leurs clients, ainsi que des modifications de conception de la part des entreprises technologiques, afin à la fois de donner aux parents un plus grand contrôle sur le moment où les données sont collectées et d’empêcher que les enfants ne soient exposés à des risques potentiels.

Andrew Liddell, qui travaillait auparavant comme avocat spécialisé en brevets chez Duane Morris, estime que les lois fédérales ont été mal interprétées pour permettre aux districts scolaires de donner un consentement général au nom des parents pour la collecte de données sur les élèves.

À titre d'exemple, il a comparé cette situation à celle d'un prestataire externe qui se présenterait sans crier gare à l'accueil d'une école, fouillerait dans les classeurs de l'infirmière et les registres de présence, puis s'en irait. Personne ne tolérerait cela, a-t-il déclaré, “mais c'est ce qui se passe actuellement, seulement de manière invisible et à une échelle gigantesque”.

La plupart des affaires en sont encore à leurs débuts ou font l’objet de litiges procéduraux, l’une d’entre elles ayant été rejetée par un juge fédéral pour défaut de preuve d’un préjudice concret ou d’une utilisation abusive des données.

En décembre, l’EdTech Law Center et trois autres cabinets ont déposé une proposition de recours collectif contre Curriculum Associates devant la cour fédérale de district du Massachusetts, alléguant que l’entreprise avait indûment collecté et exploité à son profit des données sur les élèves sans l’autorisation des parents. La société, qui produit un outil d’évaluation en anglais et en mathématiques appelé iReady utilisé par 17 millions d’élèves, a déclaré qu’elle ne vendait pas les données des élèves ni ne les utilisait à des fins publicitaires, et que son objectif principal était d’aider les enseignants à soutenir l’apprentissage des élèves.

Dans leurs conclusions déposées devant le tribunal, les avocats de Curriculum Associates ont qualifié ces allégations de militantisme anti-technologie inapproprié dans le cadre du système judiciaire, un argument repris par d'autres défendeurs.

“Cette affaire représente le dernier chapitre en date de la croisade idéologique menée par les plaignants et leurs avocats pour utiliser les tribunaux — plutôt que le processus législatif — afin de modifier la manière dont la technologie est utilisée dans les écoles”, a déclaré Curriculum Associates dans une requête en irrecevabilité déposée en février.

Nicki Petrossi, militante anti-technologie et plaignante dans plusieurs des affaires des Liddell, notamment contre Curriculum Associates, a déclaré que les préoccupations relatives à la confidentialité des données ne sont généralement pas la première plainte qu’elle entend de la part des parents. Cependant, à mesure qu’elle s’est renseignée, Mme Petrossi a déclaré qu’elle en était venue à croire que les données des élèves étaient utilisées à des fins commerciales et que le recours en justice était une voie vers la réforme.

“Je pense qu’une décision de justice prouvant que le consentement parental est nécessaire, un véritable consentement parental éclairé, incitera les écoles à se montrer plus précises et prudentes quant aux plateformes avec lesquelles elles concluent des contrats”, a déclaré Mme Petrossi, qui a retiré ses enfants des écoles publiques de Fullerton, en Californie, pour les inscrire dans une école charter classique qui évite la technologie.

Outre les recours collectifs proposés en matière de confidentialité des données, les Liddell ont intenté une action en justice au nom de familles qui affirment que leurs enfants ont subi des préjudices physiques ou psychologiques liés aux appareils scolaires. Parmi celles-ci figure une famille qui reproche à Google (filiale d’Alphabet) d’avoir provoqué chez leur fils une addiction débilitante à la pornographie via le Chromebook fourni par son école. Dans leurs conclusions déposées au tribunal, les avocats de Google chez Perkins Coie ont fait valoir que ces plaintes sont irrecevables en vertu de l’article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale de 1996 qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs, et que la famille ne peut pas intenter de poursuites pour préjudice émotionnel et détresse mentale en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, entre autres moyens de défense. L’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaires.

RÉACTION DES GRANDS CABINETS D'AVOCATS

Les Liddell se sont associés à de grands cabinets d'avocats, notamment Hagens Berman Sobol Shapiro à Seattle et Morgan & Morgan en Floride, pour intenter bon nombre de leurs actions en justice. Ils ont embauché une petite équipe, mais n'ont encore perçu aucune rémunération au titre de ces affaires.

Les entreprises de technologie éducative qu'ils poursuivent, quant à elles, ont fait appel à certains des plus grands cabinets d'avocats du pays pour riposter avec vigueur.

Kirkland & Ellis, par exemple, a déposé une requête en sanctions contre les Liddell au nom de PowerSchool après avoir découvert que les plaignants dans cette affaire n'avaient en réalité pas utilisé le produit. Les avocats de Kirkland ont souligné que PowerSchool avait consacré “près de deux ans et des millions de dollars” pour mettre au jour ces détails. Un juge fédéral a rejeté la demande de sanctions, et l'affaire doit faire l'objet d'une audience de certification de recours collectif en août. Les Liddell ont attribué cette confusion en partie aux pratiques de PowerSchool qui, selon eux, empêchent les parents de savoir si leurs enfants utilisent le produit.

Une porte-parole de PowerSchool a déclaré que les allégations de la plainte étaient inexactes et que l'entreprise protégeait les données des élèves conformément à toutes les lois et aux contrats qu'elle conclut avec les districts scolaires.

Malgré tous ces obstacles juridiques, Julie Liddell constate un changement dans la façon dont les Américains perçoivent les entreprises qui se cachent derrière les écrans de leurs enfants.

“Il est désormais dans l'air du temps de penser que les géants de la tech ne veillent pas sur nous et nos enfants”, a-t-elle déclaré.