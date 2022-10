Christine Lagarde appelle à une coordination des politiques monétaires des banques centrales

Amundi : L'hebdo des marchés

Détérioration du sentiment économique en zone euro , inquiétude concernant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, léger rebond des marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Dans son intervention lors de la conférence de l'Institute of International Finance (IIF) cette semaine, Christine Lagarde a souligné la nécessité d'une coordination des banques centrales dans le cadre du resserrement des conditions financières. Surtout, elle a souligné le fait que les politiques monétaires et budgétaires devaient être mieux coordonnées pour éviter la volatilité des marchés financiers. Il s'agissait, sans le mentionner explicitement, d'une allusion évidente à la situation au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre (BoE) s'efforce toujours de stabiliser le marché des gilts (obligations d'Etat britanniques) après le choc provoqué par l'annonce du « mini-budget ». En effet, les gilts britanniques ont à nouveau enregistré des mouvements spectaculaires au cours de la semaine, entraînant les marchés obligataires mondiaux avec des effets de contagion quasi quotidiens. La BoE a annoncé d'autres mesures de soutien, notamment l'introduction d'une facilité de liquidité temporaire et le doublement de la limite de ses achats de gilts à long terme. Cependant, après avoir étendu ce soutien aux obligations indexées sur l'inflation, la BoE a réaffirmé son intention de le réduire sous peu. Les rumeurs d'une éventuelle volte-face du gouvernement britannique sur les réductions d'impôts non financées ont finalement déclenché, ces derniers jours, un soulagement par rapport aux risques extrêmes anticipés par le marché et les taux sont revenus à un niveau proche du point de départ avant la correction de cette semaine. À cet égard, la BoE continuera de viser la stabilité financière mais la balle pour une meilleure coordination des politiques semble plutôt dans le camp budgétaire.

