Christian Dior bondit après un projet d'offre de la famille Arnault (LVMH)

Christian Dior s'envole en Bourse jeudi matin suite à l'officialisation hier d'un projet d'offre volontaire de la part de la famille Arnault, qui s'est donné comme objectif de simplifier la structure actionnariale du groupe LVMH.

Autour de 11h00, le titre grimpe de 16,5% à 425,4 euros. Il s'agit de la plus forte progression de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.

Sur le CAC 40, l'action LVMH avance de 0,1% à 397,2 euros contre un repli de 0,6% pour l'indice parisien.

Dans un communiqué publié mercredi soir, Christian Dior - la maison mère de LVMH - a fait part d'un projet à l'étude par le groupe familial Arnault en vue d'une simplification de la structure capitalistique du numéro un mondial du luxe, un projet qui commencera par l'absorption de Financière Agache par Agache, puis d'Agache par Christian Dior.

Dans les faits, une société cotée contrôlant LVMH serait maintenue sous la forme d'une société en commandite par actions (SCA), par la transformation simultanée de Christian Dior en SCA. Celle-ci serait à cette occasion renommée Agache SCA et aurait pour associés commandités Agache Commandité et Bernard Arnault, ce dernier conservant également la qualité de gérant.

En conséquence de cette transformation, une offre publique de retrait (OPR), réglée intégralement en numéraire et sans retrait obligatoire, serait initiée par le groupe familial Arnault sur les actions Christian Dior qu'il ne détient pas encore, représentant l'équivalent de 2,44% du capital.

Cette offre se déroulerait dans le courant du 1er trimestre 2027, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF.

Ces opérations seraient soumises à l'approbation des organes de gouvernance des sociétés concernées, et notamment d'une assemblée générale extraordinaire de Christian Dior qui serait appelée à se prononcer en fin d'année 2026.

Vers un flottant particulièrement réduit

A l'issue de cette réorganisation, le capital de LVMH serait détenu à hauteur de 49,76% par la nouvelle SCA Christian Dior et de 50,33% par la famille Arnault, qui en contrôlerait toutefois 66,27% des droits de vote.

Les actionnaires de Christian Dior qui feraient le choix de ne pas apporter leurs titres à l'OPR resteraient ainsi actionnaires de la nouvelle entité, dénommée Agache SCA, qui réunirait la participation de contrôle dans LVMH (agrégeant les participations détenues à ce jour par les sociétés Agache, Financière Agache et Christian Dior) ainsi que les autres actifs reçus d'Agache.

Le prix de l'offre n'a pas encore été arrêté, mais se calculera par transparence avec le cours de LVMH, ce qui fait ressortir sur les niveaux actuels un prix d'offre de 469 euros, soit une prime de plus de 27% par rapport au cours de mercredi soir, à savoir 365,2 euros.

Si la holding a vocation à rester cotée en Bourse, son flottant s'annonce désormais très limité.

"Cela ne modifie pas le contrôle effectif aujourd'hui, mais le rendra inattaquable au niveau de Christian Dior, qui sera rebaptisé Agache SCA", explique Pierre-Yves Gauthier, qui suit le dossier chez AlphaValue.

"Concrètement, même si certains membres de la famille venaient à vendre leurs parts dans Agache, les autres en conserveraient quand même le contrôle absolu", indique l'analyste.

Les statuts d'une SCA dissociant la détention du capital du pouvoir de gestion, la famille Arnault dresse ainsi un bouclier de nature à garantir l'inviolabilité de son contrôle sur LVMH, mettant ainsi le groupe à l'abri des appétits extérieurs comme d'éventuelles dissensions familiales futures.