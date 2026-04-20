Christian Dior: bénéfice net part du groupe recule à EUR 4,5 milliards en FY25

* Christian Dior a vu son bénéfice net, part du groupe reculer de 13% à 4,5 milliards EUR en 2025. * Chiffre d’affaires en baisse de 4,6% à 80,8 milliards EUR, sur fond de repli du résultat opérationnel à 17,1 milliards EUR. * Les actifs et passifs liés à une cession d’une partie significative des activités de DFS ont été reclassés en « détenus en vue de la vente » au 31 décembre 2025, avec une perte estimée de 0,5 milliard EUR comptabilisée en autres produits et charges opérationnels. * Dividende total brut de 14,30 EUR par action proposé au titre de 2025, dont un solde de 8,25 EUR par action après l’acompte versé en décembre 2025. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Christian Dior SE published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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