Christian Dior adopte en AG le statut de société anonyme

Christian Dior a annoncé mardi soir son changement de statut juridique pour devenir une société anonyme dans le cadre du projet de simplification des structures voulu par la famille Arnault.

Ce changement a été approuvé hier par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la maison de couture parisienne, qui avait jusqu'ici choisi d'adopter la forme d'une société européenne (SE).

Dans un communiqué, l'entreprise précise que cette modification fait suite à l'officialisation, en septembre dernier, du projet de simplification de la structure actionnariale du groupe LVMH, qui prévoit notamment le dépôt d'une offre publique de retrait sur les actions Christian Dior, non suivie d'un retrait obligatoire.

Il est prévu qu'à l'issue de cette réorganisation, le capital de LVMH soit détenu à hauteur de 49,76% par une nouvelle société en commandite par actions (SCA), dénommée Agache et à 50,33% par la famille Arnault, qui en contrôlerait toutefois 66,27% des droits de vote.

L'objectif est de rendre inattaquable le contrôle exercé par la famille Arnault sur le géant du luxe puisque même dans le cas où certains membres de la famille venaient à vendre leurs parts, les autres en conserveraient tout de même le contrôle absolu sachant que les statuts d'une SCA dissocient la détention du capital du pouvoir de gestion.

A la Bourse de Paris, l'action Christian Dior était pratiquement inchangée mardi en début de séance, tandis que le titre LVMH grappillait un peu plus de 0,1%.