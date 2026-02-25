 Aller au contenu principal
Chris Vincent, président de la Fondation mondiale du cacao, quitte son poste
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par May Angel

Le président de la World Cocoa Foundation (WCF), Chris Vincent, quittera son poste à la fin de l'année, après environ cinq ans d'activité, a annoncé mercredi le groupe industriel à but non lucratif, dont les membres représentent plus de 80 % du secteur mondial du cacao.

Le départ de Chris Vincent, qui avait été signalé au conseil d'administration de la WCF au cours de l'été dernier, se fait de manière ordonnée, ce qui permettra au groupe de rester concentré sur son objectif principal, à savoir promouvoir la durabilité du secteur du cacao, a indiqué la WCF.

Le WCF réunit certaines des plus grandes sociétés de chocolat et de cacao au monde, telles que Barry Callebaut

BARN.S , Cargill ABNO.UL , Hershey HSY.N , Nestlé NESN.S et Mondelez MDLZ.O .

Le secteur du cacao reste confronté à des problèmes tels que le travail des enfants, la pauvreté des agriculteurs et la déforestation, et les critiques affirment que les initiatives de développement durable menées par le secteur privé n'ont eu que peu d'impact.

Le départ de Chris Vincent intervient dans un contexte de turbulences extrêmes dans le secteur du cacao, les prix CCCc2 ayant presque triplé pour atteindre des niveaux record en 2024, avant de perdre 75 % de leur valeur depuis lors, la demande ayant chuté en réponse aux prix élevés et les récoltes s'étant redressées.

Environnement

