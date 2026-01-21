 Aller au contenu principal
Chouette ! Smithfield Foods acquiert l'emblématique Nathan's Famous
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les mouvements d'actions et d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Le transformateur de porc américain Smithfield Foods SFD.O va racheter Nathan's Famous NATH.O , société centenaire, dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars qui ajoute le nom du hot-dog le plus emblématique des Etats-Unis à son portefeuille de marques, a annoncé la société mercredi.

Smithfield paiera 102 dollars par action, soit une prime de près de 10 % par rapport au cours de clôture de Nathan's Famous mardi

. Les actions de Nathan ont augmenté d'environ 9 % à 100,94 $ dans les échanges de pré-marché.

Smithfield détient déjà une licence exclusive pour la fabrication et la vente des produits Nathan's Famous aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans les magasins Sam's Club au Mexique.

Les actions de Smithfield, filiale majoritaire de WH Group

0288.HK , société cotée à Hong Kong, ont augmenté d'environ 2 %. L'action a gagné environ 6 % en 2025 après son entrée sur le marché.

Nathan's Famous a débuté comme stand de hot-dogs en 1916, fondé par l'immigrant Nathan Handwerker avec 300 dollars empruntés aux artistes Jimmy Durante et Eddie Cantor, et vendait initialement des hot-dogs pour 5 cents. La marque s'est ensuite développée dans tout le pays sous la direction du fils de Handwerker, Murray.

La marque est connue pour son concours annuel de dégustation de hot-dogs qui se tient au Nathan's Coney Island le 4 juillet de chaque année et au cours duquel les gagnants reçoivent une "ceinture de moutarde" pour avoir mangé le plus grand nombre de hot-dogs. L'année dernière, Joey Chestnut a été déclaré champion masculin après avoir dévoré 70,5 hot-dogs et petits pains en 10 minutes, selon le site web de l'entreprise .

"L'acquisition de Nathan's Famous est une étape importante dans la progression de Smithfield Foods, car elle nous permet de posséder toutes les marques les plus importantes de notre portefeuille de viandes emballées", a déclaré Shane Smith, directeur général de Smithfield.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de cette année, a déclaré Smithfield.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NATHANS FAMOUS
101,6500 USD NASDAQ +9,62%
SMITHFIELD
23,7000 USD NASDAQ +1,41%
WH GRP RG-UNTY
0,975 EUR Tradegate 0,00%
