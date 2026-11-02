Choice Hotels revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026 après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de la chaîne hôtelière Choice Hotels International CHH.N progresse de 3 % à 114,5 dollars en début d'après-midi

** La société affiche un bénéfice par action (BPA) de 2,33 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,29 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 458,33 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 447,52 millions de dollars

** La société a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 26 concernant le chiffre d'affaires généré par les chambres d'hôtel dans le monde entier, tablant désormais sur une croissance de 1,5 % à 2,5 %, contre une fourchette précédente de 0 % à 1 %

** Le titre est resté au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours depuis le 5 octobre

** Sur 17 courtiers, 2 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 11 “conserver” et 4 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 115 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action CHH affiche une hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année