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Chobani ne parvient pas à mettre fin au procès intenté par Danone, la société mère de Dannon, concernant le café infusé à froid
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 20:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Lundi, une juge fédérale a rejeté la demande de Chobani visant à faire classer sans suite une action en justice intentée par la société mère de la marque américaine de yaourts concurrente Dannon, qui accuse Chobani d’avoir copié l’emballage et le slogan d’une gamme concurrente de café froid prêt à boire. La juge fédérale de district Jennifer Rochon, à Manhattan, a déclaré que la société mère de Dannon, Danone DANO.PA , avait de manière plausible allégué que Chobani risquait de semer la confusion chez les consommateurs en utilisant une combinaison de couleurs jaune et noir ainsi que le slogan « Bright & Mellow » pour commercialiser le café La Colombe.

Danone utilise les mêmes couleurs et le même slogan pour commercialiser le café SToK.

Chobani et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Danone et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

La plainte réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé, ainsi que des modifications visant à éviter toute confusion avec la marque « Bright & Mellow ».

Il s’agit de l’une des quatre poursuites judiciaires au moins engagées depuis 2016 entre Danone et Chobani, deux des plus grands distributeurs de yaourts à la grecque.

« PRÉSOMPTION PLAUSIBLE DE MAUVAISE FOI » Sans se prononcer sur le fond, la juge Rochon a rejeté l’argument de Chobani selon lequel « Bright & Mellow » ne pouvait pas faire l’objet d’une marque déposée car il s’agissait d’un terme générique, ou décrivait simplement la texture en bouche ou le goût du café.

Elle a également déclaré que les allégations de Danone selon lesquelles Chobani avait copié son emballage et son slogan pour que les marques La Colombe et SToK aient un aspect similaire dans les rayons des magasins « étayent une présomption plausible de mauvaise foi ».

Chobani avait également accusé Danone d’intenter un procès dans le cadre d’une « tentative opportuniste visant à utiliser le droit des marques comme une arme contre un concurrent plus puissant ». Le mois dernier, Danone a poursuivi Chobani pour avoir prétendument exagéré les allégations relatives à la teneur en protéines sur les pots multi-portions de Chobani 20G Protein, donnant l’impression que ce yaourt était plus riche en protéines que l’Oikos Pro de Danone. Dans une interview ultérieure, le fondateur et directeur général de Chobani, Hamdi Ulukaya, a accusé Danone de « lancer des allégations à l’aveuglette » afin de faire les gros titres à son détriment.

« Nous n’ajoutons jamais de protéines externes à nos produits », a déclaré M. Ulukaya. « Nous n’induirons jamais personne en erreur. » Chobani, dont le siège se trouve à New York, a racheté La Colombe pour 900 millions (XX millions d'euros) de dollars en décembre 2023. Danone a son siège à Paris, et sa filiale américaine est implantée à White Plains, dans l’État de New York.

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