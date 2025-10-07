Chobani demande la fin des poursuites engagées par la société mère de Dannon concernant le café infusé à froid

Chobani a demandé à un juge américain de rejeter une plainte de Danone, la société mère de la marque de yaourt américaine rivale Dannon, qui l'accusait d'avoir copié l'emballage et le slogan "Bright & Mellow" d'une gamme concurrente de café prêt à boire à infusion froide. En juillet, Danone DANO.PA a accusé Chobani de contrefaçon de marque "délibérée, calculée et systématique" pour avoir vendu le café La Colombe, dont l'emballage jaune et noir ressemblait à celui de son propre café SToK et risquait de semer la confusion dans l'esprit des consommateurs.

Dans un document déposé lundi en fin de journée au tribunal fédéral de Manhattan, Chobani a déclaré avoir fait un usage loyal des termes "bright" (brillant) et "mellow" (moelleux)

Il a qualifié ces termes de génériques décrivant des saveurs auxquelles les buveurs de café peuvent s'attendre et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une marque.

Chobani a également déclaré que les consommateurs pouvaient utiliser "Bright & Mellow" pour distinguer cette variété de café SToK des variétés "Bold & Smooth" et "Extra Bold". Elle a ajouté qu'il n'y avait aucune preuve que les consommateurs associaient cette expression à Danone.

le terme "Bright & Mellow" indique simplement aux consommateurs que le produit La Colombe est un café brillant et moelleux", a déclaré Chobani. "L'action en justice de Danone est une tentative opportuniste d'utiliser le droit des marques à l'encontre d'un concurrent supérieur

Ni Danone ni ses avocats n'ont immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

Ce procès est au moins le troisième entre Danone et Chobani au cours de la dernière décennie. Chobani, basé à Norwich, New York, a acheté La Colombe pour 900 millions de dollars en décembre 2023. Danone a son siège à Paris et son unité américaine est basée à White Plains, dans l'État de New York.

L'affaire est Danone US LLC et al v Chobani LLC, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 25-06217.