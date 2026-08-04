Chipotle retire les piments jalapeños de certains de ses restaurants dans le cadre d'une enquête sur la salmonelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'épidémie et le contexte tout au long de l'article)

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mardi avoir retiré les piments jalapeños de tous ses restaurants du Minnesota et des autres établissements ayant reçu ce produit, après avoir identifié ces piments comme un ingrédient commun potentiel dans une épidémie de salmonellose faisant actuellement l’objet d’une enquête des autorités de santé publique.

L'action Chipotle a chuté de 8,5% à 35,20 dollars, les investisseurs évaluant l'impact d'une nouvelle enquête sur la sécurité alimentaire visant la chaîne de burritos, qui a déjà été confrontée à plusieurs épidémies d'origine alimentaire par le passé.

Chipotle a indiqué avoir commencé à retracer les ingrédients tout au long de sa chaîne d’approvisionnement après avoir pris connaissance d’une épidémie potentielle et avoir identifié les piments jalapeños issus d’un lot commun comme source possible, bien que les autorités sanitaires n’aient pas encore déterminé la cause définitive.

“Par mesure de précaution, nous avons retiré de manière proactive les piments jalapeños de nos restaurants et les avons remplacés par des produits provenant d’autres producteurs”, a déclaré Chipotle, qui a toutefois refusé de nommer le fournisseur.

Le ministère de la Santé du Minnesota a indiqué avoir recensé 110 cas liés à cette épidémie de salmonellose dans l’État. Parmi les 84 personnes interrogées, 75 ont déclaré avoir mangé chez Chipotle entre le 14 juin et le 14 juillet, a précisé l’agence.

Les responsables sanitaires ont indiqué que les éléments recueillis jusqu’à présent suggèrent que le produit alimentaire contaminé a également été servi dans d’autres restaurants de cuisine mexicaine, et que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) mène actuellement une enquête de traçabilité afin d’identifier la source.

Chipotle a pleinement coopéré à l’enquête, en fournissant des registres et des informations sur ses approvisionnements alimentaires et en retirant rapidement les ingrédients suspects afin d’éviter de nouveaux cas de maladie, ont déclaré les autorités sanitaires du Minnesota.

Les autorités de l’État ont déclaré ne pas s’inquiéter d’une exposition continue chez Chipotle, mais ont averti que l’épidémie pourrait se poursuivre si l’ingrédient contaminé avait été fourni à d’autres restaurants.

“Nous nous attendons à ce que le nombre de cas augmente même si les cas de maladie remontent à quelques semaines, car il nous faut un certain temps pour détecter les cas dans le cadre de la surveillance”, a déclaré Carlota Medus, épidémiologiste principale au sein de l’unité des maladies d’origine alimentaire du ministère de la Santé du Minnesota.

Les infections à Salmonella peuvent provoquer des diarrhées, de la fièvre et des crampes abdominales, et peuvent être particulièrement graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Cette enquête sur la salmonellose intervient alors que les restaurateurs font l’objet d’une surveillance accrue en matière de sécurité alimentaire, suite à la récente épidémie de cyclosporiase ayant touché Taco Bell, tout en ravivant les inquiétudes concernant les antécédents de Chipotle en matière d’épidémies d’origine alimentaire, qui avaient nui à ses ventes et entraîné des réformes de sécurité de grande envergure.

L'épidémie de cyclosporiase, qui est devenue la plus importante jamais enregistrée aux États-Unis, a causé ses premiers décès connus: deux personnes dans le Michigan , a indiqué lundi le département de la santé de cet État.

Chipotle a été confronté à une série de graves épidémies d’E. coli, de salmonelle et de norovirus dans plusieurs États américains depuis fin 2015, qui ont fait chuter le cours de l’action de l’entreprise.

La semaine dernière, Chipotle a déclaré que le trimestre en cours serait probablement le plus difficile de l’année, après qu’une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États a ébranlé la confiance des consommateurs dans la restauration hors domicile fin juillet. L’entreprise a précisé que les produits liés à l’épidémie ne figuraient pas à son menu.

“Même si Chipotle a déjà réagi rapidement et que, pour l’instant, nous ne constatons aucune réaction sur les réseaux sociaux à cette nouvelle, nous nous attendons à ce que l’impact de cette information puisse entraîner un ralentissement de la croissance des ventes à magasins comparables (SSSG) au troisième trimestre, en deçà de nos prévisions… si la situation venait à s’aggraver”, a écrit Danilo Gargiulo, de Bernstein, dans une note.

La société a déclaré mardi que l'épidémie de salmonellose touchait plusieurs enseignes de restauration et qu'elle coopérait avec les autorités de santé publique chargées d'en déterminer l'origine.