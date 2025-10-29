 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 307,65
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chipotle réduit à nouveau ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chipotle Mexican Grill CMG.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, indiquant que même ses clients les plus aisés réduisent leurs repas au restaurant dans un contexte de pressions croissantes sur les coûts.

La chaîne de burritos s'attend à ce que les ventes de restaurants comparables en 2025 diminuent dans une fourchette basse à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre stable.

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
39,780 USD NYSE -1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank