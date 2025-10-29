Chipotle réduit à nouveau ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chipotle Mexican Grill CMG.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, indiquant que même ses clients les plus aisés réduisent leurs repas au restaurant dans un contexte de pressions croissantes sur les coûts.

La chaîne de burritos s'attend à ce que les ventes de restaurants comparables en 2025 diminuent dans une fourchette basse à un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre stable.