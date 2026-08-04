Chipotle recule en Bourse après un lien potentiel avec une épidémie de salmonellose

Chipotle Mexican Grill a vu son action perdre près de 8% après avoir annoncé le retrait temporaire des piments jalapeños de ses restaurants du Minnesota. Cette décision fait suite à des informations laissant penser qu'un lot de cet ingrédient pourrait être lié à une épidémie de salmonellose. Selon l'entreprise, son système de traçabilité a permis d'identifier rapidement les jalapeños concernés, qui ont été remplacés par des produits provenant d'autres fournisseurs.

Cette annonce ravive les souvenirs des épisodes de maladies d'origine alimentaire qui avaient touché Chipotle entre 2015 et 2018. Depuis, le groupe a renforcé ses procédures de sécurité sanitaire, notamment par une meilleure formation des employés, des politiques de congés maladie plus protectrices et un programme renforcé de contrôle des aliments, faisant de ces mesures une référence dans le secteur.

Chipotle souligne qu'aucun des ingrédients servis dans ses restaurants n'est lié à l'épidémie de cyclosporose actuellement en cours aux Etats-Unis, qui a déjà provoqué plus de 6 700 cas confirmés et deux décès dans le Michigan selon les autorités sanitaires. L'entreprise reconnaît toutefois que les inquiétudes des consommateurs concernant les maladies d'origine alimentaire ont pesé sur ses ventes durant la seconde moitié du mois de juillet.