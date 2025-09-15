Chipotle Mexican Grill en hausse après avoir augmenté l'autorisation de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N ont augmenté de 1,6 % à 39,21 $ après la fermeture de la bourse

** Le conseil d'administration de CMG autorise 500 millions de dollars supplémentaires pour le rachat d'actions, ce qui porte le total restant à 750 millions de dollars

** Il n'y a pas de date d'expiration pour le programme de rachat d'actions

** CMG a chuté de 36 % depuis le début de l'année