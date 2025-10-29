Chipotle Mexican Grill chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N chutent d'environ 9 % à 36 $
**La société réduit ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, citant la pression exercée sur les clients les plus aisés
** Chipotle s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles comparables dans les restaurants diminuent dans la partie basse d'un chiffre, alors que les prévisions précédentes étaient stables
** La société a également manqué les estimations de ventes comparables pour le troisième trimestre - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action CMG était en baisse de ~34% depuis le début de l'année
