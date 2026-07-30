 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chipotle en hausse alors que la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires éclipse les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 10:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 4,64 % à 35,83 dollars en pré-ouverture

** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , mais a indiqué que le troisième trimestre pourrait être le plus difficile après qu’une épidémie de cyclosporiase survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires comparable des restaurants de l’exercice 2026 comprise dans la fourchette basse des pourcentages à un chiffre, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance globalement stable

** La société a affiché un bénéfice ajusté de 33 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 32 cents

** Selon Jefferies, les tendances se sont améliorées tout au long du trimestre avant de s'essouffler récemment en raison des inquiétudes liées à la cyclosporose, mais Chipotle reste en bonne voie pour atteindre son objectif revu à la hausse d'une croissance des ventes à périmètre constant à un chiffre bas

** 27 des 37 sociétés de courtage attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 10 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 44 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre affichait une baisse d’environ 7,5 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
34,240 USD NYSE +2,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 10:53:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 487,87 +0,95%
SOCIETE GENERALE
81,07 +5,67%
STELLANTIS
5,085 -3,71%
2CRSI
25,44 +6,62%
Pétrole Brent
90,32 -0,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank