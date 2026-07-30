Chipotle en hausse alors que la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires éclipse les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 4,64 % à 35,83 dollars en pré-ouverture

** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , mais a indiqué que le troisième trimestre pourrait être le plus difficile après qu’une épidémie de cyclosporiase survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires comparable des restaurants de l’exercice 2026 comprise dans la fourchette basse des pourcentages à un chiffre, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance globalement stable

** La société a affiché un bénéfice ajusté de 33 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 32 cents

** Selon Jefferies, les tendances se sont améliorées tout au long du trimestre avant de s'essouffler récemment en raison des inquiétudes liées à la cyclosporose, mais Chipotle reste en bonne voie pour atteindre son objectif revu à la hausse d'une croissance des ventes à périmètre constant à un chiffre bas

** 27 des 37 sociétés de courtage attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 10 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 44 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre affichait une baisse d’environ 7,5 % depuis le début de l’année